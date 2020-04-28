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Birinci Ligde gündem tescil

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Birinci Ligde gündem tescil

Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu ile Gençler Birliği teknik direktörü Eralp Şerifoğlu, gündeme yönelik açıklamalarda bulundular.

Sedat Devecioğlu “Futbol oynanacaksa geç kalınıyor. Süreç Haziran’a kadar bitmeyip, Temmuz – Ağustos’a sarkarsa futbolcu sağlığı bundan olumsuz etkilenecek. Bu nedenle oynansın diye oynanması taraftarı değilim.Sağlık ve Bilim Kurulu oynayabilirsiniz derse çıkıp oynayacağız. Çünkü maçların oynanması taraftarıyım. Ama şartların sağlanacağını düşünmediğim için tescil gündemde olmalıdır. Tescil olursa da ilk hedefimize ulaşacağız. Lig oynanırsa ise gelecek sezonu da riske atmış olacağız.” açıklamasını yaptı.

Eralp Şerifoğlu ise “Hiçbir spor adamı mevcut durumda ligin tescillenmesini doğru bulmaz. Ama sağlık riski devam ettiği sürece biz bu yola başlayamayacağız. 4 haftalık antrenman süresi sonrasında hazırlanın, Temmuz’da lig başlayacak denirse de ben görevi bırakırım. Yönetim kurulu sağlık riski varken oynama kararı alırsa, ben yokum. Sonuçta balık da tutmayacağız. Futbol oynayacağız.” açıklamasını yaptı

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