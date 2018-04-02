Birinci Lig’de gece maçı keyfi

K-PET Birinci Lig’de zirvenin iddialı ekiplerinden Girne Halk Evi’nin, lider Esentepe’yi konuk edeceği maç gece maçı olarak oynanacak.

Kırmızı beyazlı 2 Girne ekibinin, Girne Mete Adanır Stadı’ndaki karşılaşması 9 Nisan Pazartesi akşamı oynanacak.

Hamitköy ile Mormenekşe de gece maçı istiyor

Bu arada Hamitköy ile Mormenekşe arasında Esat Erdoğmuş Stadı’nda oynanacak olan maç için Hamitköy’ün gece maçı teklifi yaptığı Mormenekşe bu teklife olumlu yaklaştı. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yönetiminin de kendisine gelen isteğe olumlu yanıt vermesi ve maçı 6 Nisan Cuma akşamı Atatürk Stadı’na alması bekleniyor.