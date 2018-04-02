Birinci Lig sarardı

İsa TABAK
K-PET Birinci Lig’de 25. haftada oynanan maçlarda sarı kart gören birçok futbolcu 4 sarı kart cezalısı durumuna düşerlerken, 26. haftada oynanacak olan maçlarda forma giyemeyecekler.
K-PET Birinci Lig lideri Esentepe’nin Türkiyeli hücumsu İsmail Aslan, Hamitköy maçında gördüğü sarı kartla, 4 sarı kart cezalısı durumuna düşerken, Girne Halk Evi maçında oynayamayacak. Hamitköy’ün orta sahadaki önemli ismi Hüseyin Çıdamlı, Esentepe deplasamanında gördüğü sarı kartla, 4 sarı kart cezalısı durumuna düşerken, zorlu Mormenekşe maçında oynayamayacak.
Bostancı Bağcıl’dan Armstrong ile Ferda 4 sarı kart cezalısı durumuna düşerlerken, Çanakkale’de ise Ali Öztürk, Görneç maçında gördüğü sarı kartla, 4 sarı kart cezalısı durumuna düştü.