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Birinci Lig, Mağusa derbisiyle başlayacak

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K-Pet 1. Lig'de ilk hafta maçları arasında en dikkat çekici eşleşme Maraş ile Dumlupınar arasındaki Mağusa derbisi oldu

Birinci Lig, Mağusa derbisiyle başlayacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Birinci Lig'de 2018-2019 futbol sezonu fikstürü dün çekildi.

KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda organize edilen fikstür çekimi saat 16.00'da başladı. K-Pet 1.Lig'de ilk hafta maçları 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak. 

K-Pet 1.Lig'de ilk hafta maçları arasında en dikkat çekici eşleşme ise Maraş ile Dumlupınar arasındaki Mağusa derbisi oldu.

K-PET 1. LİG

Yeniboğaziçi-Mesarya

Hamitköy-Karşıyaka

Düzkaya-Göçmenköy

Bostancı Bağcıl-Akacan Ozanköy

Mormenekşe-Yalova

Çanakkale-Akova

Değirmenlik-Doğancı

Maraş-Dumlupınar

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