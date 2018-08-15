Birinci Lig, Mağusa derbisiyle başlayacak

K-Pet 1. Lig'de ilk hafta maçları arasında en dikkat çekici eşleşme Maraş ile Dumlupınar arasındaki Mağusa derbisi oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Birinci Lig'de 2018-2019 futbol sezonu fikstürü dün çekildi. KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda organize edilen fikstür çekimi saat 16.00'da başladı. K-Pet 1.Lig'de ilk hafta maçları 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak. K-Pet 1.Lig'de ilk hafta maçları arasında en dikkat çekici eşleşme ise Maraş ile Dumlupınar arasındaki Mağusa derbisi oldu. K-PET 1. LİG Yeniboğaziçi-Mesarya Hamitköy-Karşıyaka Düzkaya-Göçmenköy Bostancı Bağcıl-Akacan Ozanköy Mormenekşe-Yalova Çanakkale-Akova Değirmenlik-Doğancı Maraş-Dumlupınar