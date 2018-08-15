Birinci Lig, Mağusa derbisiyle başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Birinci Lig'de 2018-2019 futbol sezonu fikstürü dün çekildi.
KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda organize edilen fikstür çekimi saat 16.00'da başladı. K-Pet 1.Lig'de ilk hafta maçları 22-23 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak.
K-Pet 1.Lig'de ilk hafta maçları arasında en dikkat çekici eşleşme ise Maraş ile Dumlupınar arasındaki Mağusa derbisi oldu.
K-PET 1. LİG
Yeniboğaziçi-Mesarya
Hamitköy-Karşıyaka
Düzkaya-Göçmenköy
Bostancı Bağcıl-Akacan Ozanköy
Mormenekşe-Yalova
Çanakkale-Akova
Değirmenlik-Doğancı
Maraş-Dumlupınar