banner107
Güçlü isimler, KTFF yönetiminde
Güçlü isimler, KTFF yönetiminde
82 0
Kartingde üçüncü yarışın birincileri belirlendi
Kartingde üçüncü yarışın birincileri belirlendi
23 0
Karnaval havasında festival
Karnaval havasında festival
56 0
Hazırlık maçları artıyor
Hazırlık maçları artıyor
409 0
Eşref Yücel kupası Ocak’ın
Eşref Yücel kupası Ocak’ın
428 0
Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza
Ciklos yokuşunda yarım saat arayla iki kaza
131 0
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
“Cebimizdeki en büyük hırsız elektrik”
180 0
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
Bonservisli transfer dönemi tamamlandı
275 0
banner82
banner147

"Birinci lig maçlarının radyodan verilmemesi üzücü"

banner27

Kulüpler Birliği yönetim kurulu üyesi Evren Mannaş, Birinci Lig maçlarının radyodan dahi canlı olarak verilmemesinin kendilerini üzdüğünü söylerken, maçların TV'den verilmesi konusunda girişim başlattıklarını açıkladı

"Birinci lig maçlarının radyodan verilmemesi üzücü"
banner137

Kulüpler Birliği yönetim kurulu üyesi, Hamitköy Spor Kulübü başkanı Evren Mannaş, yıl boyunca 10 Milyon'a yakın harcama yapan K-PET Birinci Lig maçlarının radyodan dahi canlı olarak verilmemesinin kendilerini üzdüğünü açıkladı.

Kulüpler Birliği yönetimi olarak K-PET Birinci Lig maçlarının TV'den verilmesi konusunda girişim başlattık diyen Evren Mannaş, kulüplerin kendi maçlarını kameraya aldırmasının maliyetli olduğunu, bu nedenle de bir paket program dahilinde maçların çekilmesi için teklif aldıklarına vurgu yaptı.

Evren Mannaş, bu konuda sponsor bulamadıklarını ancak maliyetin uygun olması durumunda kulüplerin bunu karşılayabileceğini, böylelikle de elde edilen görüntülerin, kanallar tarafından kullanılarak, K-PET Birinci Lige yönelik programlar yapılabileceğine dikkat çekti."

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.