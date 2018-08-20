"Birinci lig maçlarının radyodan verilmemesi üzücü"

Kulüpler Birliği yönetim kurulu üyesi Evren Mannaş, Birinci Lig maçlarının radyodan dahi canlı olarak verilmemesinin kendilerini üzdüğünü söylerken, maçların TV'den verilmesi konusunda girişim başlattıklarını açıkladı

Kulüpler Birliği yönetim kurulu üyesi, Hamitköy Spor Kulübü başkanı Evren Mannaş, yıl boyunca 10 Milyon'a yakın harcama yapan K-PET Birinci Lig maçlarının radyodan dahi canlı olarak verilmemesinin kendilerini üzdüğünü açıkladı.

Kulüpler Birliği yönetimi olarak K-PET Birinci Lig maçlarının TV'den verilmesi konusunda girişim başlattık diyen Evren Mannaş, kulüplerin kendi maçlarını kameraya aldırmasının maliyetli olduğunu, bu nedenle de bir paket program dahilinde maçların çekilmesi için teklif aldıklarına vurgu yaptı.

Evren Mannaş, bu konuda sponsor bulamadıklarını ancak maliyetin uygun olması durumunda kulüplerin bunu karşılayabileceğini, böylelikle de elde edilen görüntülerin, kanallar tarafından kullanılarak, K-PET Birinci Lige yönelik programlar yapılabileceğine dikkat çekti."