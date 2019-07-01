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Birinci Lig hedefiyle yola devam

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Birinci Lig hedefiyle yola devam
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 BTM İkinci Ligden şampiyon olarak BTM Birinci Lige yükselen Incirli'de yeni sezon çalışmaları ara vermeden başladı. Derviş Hulusioğlu başkanlığındaki yönetim kurulu takımı şampiyon yapan teknik adam Evren Bahtıkara ve Özkan Gaziler ile yeni sezon için anlaşırken hedef Birinci Lige yükselmek olarak belirlendi.

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