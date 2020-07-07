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Birinci Lig günü

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Birinci Lig günü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, K-PET Birinci Ligde bugün oynanacak olan 27. Hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

27. Hafta maçlarını yönetecek hakemler ve program şöyle:

8 Temmuz Çarşamba, saat 17:45

Yalova – Girne Halk Evi, Tahsin Mertekçi Stadı, Fehim Dayı

Mormenekşe – Esentepe,Cemal Balses Stadı, Zekai Töre

Dörtyol – Lapta, Dörtyol Stadı, İsfendiyar Açıksöz

Ozanköy – Bostancı Bağcıl,Mustafa Özkayım Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Karşıyaka – Gençler Birliği, Ergin Şahdur Stadı, Serkan Şimşek

Yonpaş Dumlupınar – Çanakkale, Dr Fazıl Küçük Stadı, Mustafa Öztugay

Mesarya – Görneç, 100. Yıl Stadı, İsmail Ercan

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