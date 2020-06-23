Birinci Lig günü

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen K-Pet Birinci Ligde hafta arası maçları bugün tamamlanacak.
K-Pet 1.Lig’de 24.haftada alınan sonuç ve günün programı ile maçları yönetecek hakemler şöyle;
Yonpaş Dumlupınar – Ozanköy : 3-1
24 Haziran 2020 Çarşamba
Girne Halk Evi – Mesarya (20.00)Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı, Mehmet Sezener
Lapta – Maraş (18.00)Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı, Zekai Töre
Bostancı Bağcıl – Dörtyol (18.00)Güzelyurt Üner Berkalp Stadı, Mustafa Öztugay
L. Gençler Birliği – Yalova (20.00)İskele Cumhuriyet Stadı, Ali Özer
Çanakkale – Mormenekşe (18.00)Çanakkale Muharrem Döveç Stadı, Serkan Durmaz
Görneç – Karşıyaka (18.00)Görneç Üç Şehitler Stadı, Evren Karademir