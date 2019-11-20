Birinci Lig'de zirve yarışı kızıştı

K-PET Birinci Ligde 10. hafta geride kalırken zirve yarışı iyice karıştı. Lider Mesarya’nın mağlup olması ile Yonpaş Dumlupınar ile Yalova zirveyle olan puan farkını 2’ye indirirken, ligin tansiyonu da daha fazla arttı

K-PET Birinci Ligde 10. hafta geride kalırken zirve yarışı iyice karıştı. Lider Mesarya’nın mağlup olması ile Yonpaş Dumlupınar ile Yalova zirveyle olan puan farkını 2’ye indirirken, ligin tansiyonu da daha fazla arttı

K-PET Birinci Ligde alt sıralar da şekillenirken, Bostancı Bağcıl ile Ozanköy işlerini zora sokmaya başladılar. Dörtyol’dan, Girne Halk Evi’ne kadar sıralanan takımların arasında puan farkının az olmadı sıkıntılı bölgedeki mücadeleyi de kızıştırıyor

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında Halil Turan 15 gole ulaşırlarken, İlyas Yılmaz 10 golle onu takip ediyor

Haftanın Takımı: Mormenekşe

Mormenekşe, bölge derbisinde zirve hedefindeki Gençler Birliği’ni deplasmanda mağlup ederek kritik bir 3 puanı çıkarmasını başardı

Haftanın Futbolcusu: Hüseyin Kayalılar (Yonpaş Dumlupınar)

Yonpaş Dumlupınar’ın deneyimli futbolcusu Hüseyin Kayalılar, sakatlık sonrasında eski formuna ulaşırken, çıkışa geçen takımının Karşıyaka’yı da farklı geçtiği maçın ilk devresinde 2 gol atarak rakibin direncini kıran futbolcu olurken, sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi

Haftanın Teknik Adamı: Erhan Arıtan (Yalova)

Yalova teknik direktörü Erhan Arıtan, Bostancı derbisinde Bağcıl karşısında geriye düşen takımına yaptığı müdahalelerle takımının demoralize olmasını önlerken, uygulattığı taktikle de galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Fehim Dayı (Bostancı Bağcıl – Yalova)

Fehim Dayı ve ekibi, büyük çekişme içerisinde geçen Bostancı derbisinde Bostancı Bağcıl – Yalova maçında uyum içerisinde başarılı bir yönetim sergilediler

Haftanın Kare Ası

Mehmet Salih (MM)

Hasan Aktaş (Çanakkale)

Mithat (Yalova)

Ramazan (Lapta)

Haftanın On Biri

Umut (Çanakkale)

Sabri (MM)

İsmail (Dumlupınar)

Çağan (Yalova)

Tugay (MM)

Gökhan (Yalova)

Mustafa (Lapta)

İltaç (Dumlupınar)

Selçuk (Lapta)

İlyas (Görneç)

Uvanç (Çanakkale)

K-PET Birinci Ligde 10. haftada alınan sonuçlar şöyle;

Esentepe-Dörtyol 0-0

Çanakkale-Ozanköy 1-0

Görneç-Maraş 3-2

Lapta-Mesarya 4-3

B.Bağcıl-Yalova 1-2

G.Birliği-Mormenekşe 0-1

Y.Dumlupınar-Karşıyaka 5-0

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu





K-PET Birinci Ligde 11. hafta programı şöyle;

23 KASIM CUMARTESİ SAAT 14:30

Ozanköy – Gençler Birliği

Mormenekşe – B. Bağcıl

Dörtyol – GHE

Y.Dumlupınar – Görneç

24 KASIM PAZAR SAAT 14:30

Yalova – Esentepe

Karşıyaka – Çanakkale

Mesarya – Maraş