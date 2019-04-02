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Birinci Lig'de zirve kayıpsız

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K-PET Birinci Ligde lider Göçmenköy, takipçileri ikinci Düzkaya, Ozanköy ve Hamitköy, haftayı kayıpsız geçtiler. Play off hattında Akova ile Yalova, haftayı kayıpla kapattılar

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Birinci Lig'de zirve kayıpsız
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K-PET Birinci Ligde lider Göçmenköy, takipçileri ikinci Düzkaya, Ozanköy ve Hamitköy, haftayı kayıpsız geçtiler. Play off hattında Akova ile Yalova, haftayı kayıpla kapattılar

K-PET Birinci Ligin alt sıralarında sonuncu Değirmenlik kazanarak, rakiplerinin de kaybetmesiyle umutlarını yeşertirken, Yeni Boğaziçi, Mormenekşe, Çanakkale, Maraş ve Doğancı haftayı kayıpla kapattılar

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında İrfan 26 golde kalırken, Muhammed 19 gole yükseldi. Toykan ise 17 golde yarışa devam ediyor

Haftanın Takımı: Ozanköy

Ozanköy, zorlu Doğancı deplasmanından 3 puanla dönerken, Süper Lige yükselme iddiasını devam ettirdi

Haftanın Futbolcusu: Zekai Serdar (Bostancı Bağcıl)

Zekai Serdar, son haftalarda attığı gollerle takımının kazanmasına büyük katkı koyarken Mormenekşe karşısında alınan kritik galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Adamı: Muharrem Mertdin (Değirmenlik)

Muharrem Mertdin lige tutunmaya çalışan Değirmenlik’i, bire bir rakipleri Çanakkale ile oynanan maça iyi motive ederken, umutları yeşerten galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi:Kerem Eran (Yeni Boğaziçi – Hamitköy)

Kerem Eran ve yardımcıları haftanın kritik maçlarından olan Yeni Boğaziçi – Hamitköy doğru kararlar üreterek maçı başarıyla yönettiler

Haftanın Kare Ası

Emre (Hamitköy)

Nersin (Düzkaya)

Eser (Değirmenlik)

Emre (Mesarya)

Haftanın On Biri

Mehmedemin (Ozanköy)

Cemal  (Göçmenköy)

İbrahim (Hamitköy)

Okan (Mesarya)

Fehim (Değirmenlik)

Cenker (Düzkaya)

Armstrong (BB)

Ali İmam (Mesarya)

Aytun (Ozanköy)

Ferdi (Düzkaya)

Muhammet (Hamitköy)

K-PET Birinci Lig 24. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Yeni Boğaziçi – Hamitköy, 0-2

Bostancı Bağcıl – Mormenekşe, 3-2

Çanakkale – Değirmenlik, 0-3

Mesarya – Yalova, 4-1

Düzkaya – Maraş, 3-0

Göçmenköy – Karşıyaka, 1-0

Akova – Yonpaş Dumlupınar, 1-1

Doğancı – Ozanköy, 2-3

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖÇMENKÖY İYSK

24

17

2

5

48

26

22

53

2.

DÜZKAYA KOSK

24

15

2

7

45

23

22

47

3.

OZANKÖY SK

24

13

7

4

44

31

13

46

4.

HAMİTKÖY ŞHSK

24

13

5

6

55

36

19

44

5.

AKOVA VUDA TÇB

24

11

9

4

56

27

29

42

6.

YALOVA SK

24

10

9

5

30

23

7

39

7.

MESARYA SK

24

10

6

8

48

43

5

36

8.

BOSTANCI BAĞCIL SK

24

10

3

11

40

37

3

33

9.

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

24

7

9

8

43

36

7

30

10.

KARŞIYAKA ASK

24

7

9

8

36

36

0

30

11.

DOĞANCI SK

24

7

5

12

32

46

-14

26

12.

MARAŞ GSK

24

7

3

14

31

50

-19

24

13.

ÇANAKKALE TSK

24

7

2

15

28

60

-32

23

14.

MORMENEKŞE GB

24

6

4

14

35

50

-15

22

15.

YENİBOĞAZİÇİ DSK

24

6

4

14

25

42

-17

22

16.

DEĞİRMENLİK SK

24

5

3

16

29

59

-30

18

K-PET Birinci Ligde 25. hafta programı şöyle:

6 Nisan Cumartesi, Saat 15:30

Ozanköy – Mesarya

Değirmenlik – Düzkaya

Yonpaş Dumlupınar - Çanakkale

7 Nisan Pazartesi, Saat 15:30

Hamitköy – Bostancı Bağcıl

Yalova – Göçmenköy

Mormenekşe – Doğancı

Maraş – Yeni Boğaziçi

Karşıyaka - Akova

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