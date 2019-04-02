Birinci Lig'de zirve kayıpsız

K-PET Birinci Ligde lider Göçmenköy, takipçileri ikinci Düzkaya, Ozanköy ve Hamitköy, haftayı kayıpsız geçtiler. Play off hattında Akova ile Yalova, haftayı kayıpla kapattılar
K-PET Birinci Ligin alt sıralarında sonuncu Değirmenlik kazanarak, rakiplerinin de kaybetmesiyle umutlarını yeşertirken, Yeni Boğaziçi, Mormenekşe, Çanakkale, Maraş ve Doğancı haftayı kayıpla kapattılar
K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında İrfan 26 golde kalırken, Muhammed 19 gole yükseldi. Toykan ise 17 golde yarışa devam ediyor
Haftanın Takımı: Ozanköy
Ozanköy, zorlu Doğancı deplasmanından 3 puanla dönerken, Süper Lige yükselme iddiasını devam ettirdi
Haftanın Futbolcusu: Zekai Serdar (Bostancı Bağcıl)
Zekai Serdar, son haftalarda attığı gollerle takımının kazanmasına büyük katkı koyarken Mormenekşe karşısında alınan kritik galibiyetin mimarı oldu
Haftanın Teknik Adamı: Muharrem Mertdin (Değirmenlik)
Muharrem Mertdin lige tutunmaya çalışan Değirmenlik’i, bire bir rakipleri Çanakkale ile oynanan maça iyi motive ederken, umutları yeşerten galibiyetin gelmesini sağladı
Haftanın Hakemi:Kerem Eran (Yeni Boğaziçi – Hamitköy)
Kerem Eran ve yardımcıları haftanın kritik maçlarından olan Yeni Boğaziçi – Hamitköy doğru kararlar üreterek maçı başarıyla yönettiler
Haftanın Kare Ası
Emre (Hamitköy)
Nersin (Düzkaya)
Eser (Değirmenlik)
Emre (Mesarya)
Haftanın On Biri
Mehmedemin (Ozanköy)
Cemal (Göçmenköy)
İbrahim (Hamitköy)
Okan (Mesarya)
Fehim (Değirmenlik)
Cenker (Düzkaya)
Armstrong (BB)
Ali İmam (Mesarya)
Aytun (Ozanköy)
Ferdi (Düzkaya)
Muhammet (Hamitköy)
K-PET Birinci Lig 24. haftada alınan sonuçlar şöyle:
Yeni Boğaziçi – Hamitköy, 0-2
Bostancı Bağcıl – Mormenekşe, 3-2
Çanakkale – Değirmenlik, 0-3
Mesarya – Yalova, 4-1
Düzkaya – Maraş, 3-0
Göçmenköy – Karşıyaka, 1-0
Akova – Yonpaş Dumlupınar, 1-1
Doğancı – Ozanköy, 2-3
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
24
|
17
|
2
|
5
|
48
|
26
|
22
|
53
|
2.
|
24
|
15
|
2
|
7
|
45
|
23
|
22
|
47
|
3.
|
24
|
13
|
7
|
4
|
44
|
31
|
13
|
46
|
4.
|
24
|
13
|
5
|
6
|
55
|
36
|
19
|
44
|
5.
|
24
|
11
|
9
|
4
|
56
|
27
|
29
|
42
|
6.
|
24
|
10
|
9
|
5
|
30
|
23
|
7
|
39
|
7.
|
24
|
10
|
6
|
8
|
48
|
43
|
5
|
36
|
8.
|
24
|
10
|
3
|
11
|
40
|
37
|
3
|
33
|
9.
|
24
|
7
|
9
|
8
|
43
|
36
|
7
|
30
|
10.
|
24
|
7
|
9
|
8
|
36
|
36
|
0
|
30
|
11.
|
24
|
7
|
5
|
12
|
32
|
46
|
-14
|
26
|
12.
|
24
|
7
|
3
|
14
|
31
|
50
|
-19
|
24
|
13.
|
24
|
7
|
2
|
15
|
28
|
60
|
-32
|
23
|
14.
|
24
|
6
|
4
|
14
|
35
|
50
|
-15
|
22
|
15.
|
24
|
6
|
4
|
14
|
25
|
42
|
-17
|
22
|
16.
|
24
|
5
|
3
|
16
|
29
|
59
|
-30
|
18
K-PET Birinci Ligde 25. hafta programı şöyle:
6 Nisan Cumartesi, Saat 15:30
Ozanköy – Mesarya
Değirmenlik – Düzkaya
Yonpaş Dumlupınar - Çanakkale
7 Nisan Pazartesi, Saat 15:30
Hamitköy – Bostancı Bağcıl
Yalova – Göçmenköy
Mormenekşe – Doğancı
Maraş – Yeni Boğaziçi
Karşıyaka - Akova