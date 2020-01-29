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Birinci Lig'de zirve kayıpla başladı

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K-PET Birinci Ligin ilk 3 sırasında yer alan lider Mesarya, Yonpaş Dumlupınar ve Maraş, ikinci devrenin ilk maçları olan 16. hafta maçlarını kayıpla tamamladılar. Lider Mesarya, puan kaybına rağmen puan farkını 7’ye çıkardı

Birinci Lig'de zirve kayıpla başladı

K-PET Birinci Ligin ilk 3 sırasında yer alan lider Mesarya, Yonpaş Dumlupınar ve Maraş, ikinci devrenin ilk maçları olan 16. hafta maçlarını kayıpla tamamladılar. Lider Mesarya, puan kaybına rağmen puan farkını 7’ye çıkardı

Ev sahibi ve deplasman takımlarının 3’er galibiyetle tamamladığı 16. hafta maçları sonunda K-PET Birinci Ligin dibinde Bostancı Bağcıl düşme hattına gerilerken, Ozanköy play out hattına yükselmeyi başardı

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında haftayı boş geçen Halil Turan 18 golle liderliğini sürdürürken, onu 11 golle Gençler Birliği’nden Bülent Çakmak takip ediyor

Haftanın Takımı: Girne Halk Evi

Önemli transferlerle ikinci devreye giren Girne Halk Evi, bire bir rakibi Yonpaş Dumlupınar’ı deplasmanda mağlup ederek zirveye iyice yaklaştı

Haftanın Futbolcusu: Mehmet Gürpınar (Karşıyaka)

Karşıyaka deneyimli futbolcusu Mehmet Gürpınar, Lapta derbisinde Lapta’yı 2-0 mağlup eden Karşıyaka’nın 2 golünde de asist yapan isim olurken, galibiyete büyük kaktı koydu

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Ogan (Dörtyol)

Dörtyol teknik direktörü Ahmet Ogan, zorlu Görneç deplasmanında iki farklı skorla geriye düşen takımına yaptığı yerinde müdahaleler ve değişikliklerle alınan galibiyete büyük katkı koydu

Haftanın Hakemi: Hüseyin Özkan (Görneç – Dörtyol)

Hüseyin Özkan, Görneç ile Dörtyol arasında oynanan ve büyük çekişme içerisinde geçen maçta verdiği penaltı kararında ve kartlarda haklıydı

Haftanın Kare Ası

Süleyman (Dörtyol)

Çağakan (Ozanköy)

Emre (Gençler Birliği)

Ali (Esentepe)

Haftanın On Biri

Athos (GHE)

Sinan (Gençler Birliği)

Çağdaş (GHE)

Nersin (Esentepe)

Olgun (Karşıyaka)

Berhan (Gençler Birliği)

Hamis (GHE)

Burak (Dörtyol)

Yakup (Esentepe)

Hakan (Ozanköy)

Ayberk (Dörtyol)

K-Pet Birinci Lig 16. Hafta maç sonuçları


Yonpaş Dumlupınar - Girne Halk Evi 0-2
Karşıyaka - Lapta 2-0
Görneç - Dörtyol 2-3

Çanakkale - Esentepe 1-4
Gençler Birliği - Bostancı Bağcıl 3-1
Ozanköy - Maraş 1-0
Mormenekşe - Mesarya 0-0

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mesarya SK

16

11

4

1

38

12

26

37

2.

Yonpaş Dumlupınar TSK

16

9

3

4

29

6

23

30

3.

Maraş GSK

16

9

2

5

29

19

10

29

4.

L. Gençler Birliği SK

16

9

2

5

29

20

9

29

5.

Girne Halk Evi

16

8

4

4

29

21

8

28

6.

Yalova SK

15

7

5

3

27

14

13

26

7.

Esentepe KKSK

16

6

6

4

22

16

6

24

8.

Dörtyol SK

16

6

5

5

20

19

1

23

9.

Görneç KSK

16

6

4

6

28

26

2

22

10.

Mormenekşe GBSK

16

6

4

6

21

31

-10

22

11.

Karşıyaka ASK

16

5

5

6

16

23

-7

20

12.

Lapta TBSK

16

6

1

9

23

26

-3

19

13.

Çanakkale TSK

16

4

4

8

22

34

-12

16

14.

Ozanköy SK

16

4

3

9

17

31

-14

15

15.

Bostancı Bağcıl SK

16

3

4

9

18

25

-7

13

16.

Doğancı SK

15

0

0

15

0

45

-45

0

K-PET Birinci Lig’de 17. Hafta programı şöyle:

1 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Esentepe – Gençler Birliği

Lapta – Dumlupınar

Maraş – Karşıyaka

2 Şubat Pazar, Saat 14:00

GHE – Çanakkale

Bostancı Bağcıl - Görneç

Dörtyol – Yalova

Mesarya – Ozanköy

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