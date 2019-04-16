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Birinci Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı

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K-PET Birinci Ligde 26. maçında alınan sonuçlardan sonra lider Göçmenköy’ün, Ozanköy’e mağlup olmasıyla müthiş çıkışı süren Düzkaya ile Ozanköy de şampiyonluk iddialarını artırdılar

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Birinci Lig'de şampiyonluk yarışı kızıştı
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K-PET Birinci Ligde 26. maçında alınan sonuçlardan sonra lider Göçmenköy’ün, Ozanköy’e mağlup olmasıyla müthiş çıkışı süren Düzkaya ile Ozanköy de şampiyonluk iddialarını artırdılar

K-PET Birinci Ligde düşme hattındaki Yeni Boğaziçi, sonuncu Değirmenlik’i mağlup ederek rakibinin ipini çekerken, alt sıralarda play out hattındaki takımların mücadelesi de devam ediyor

K-PET Birinci Lig Gol Krallığı yarışında İrfan attığı 2 golle 28 gole ulaşırken, Muhammed 20, 18’er gole yükselen Justice ile Ali İmam onu takip ediyorlar

Haftanın Takımı: Ozanköy

Ozanköy, lider Göçmenköy’ü deplasmanda, geriye düştüğü maçta mağlup ederek şampiyonluk yarışının kızışmasını sağlarken, Süper Lige yükselme iddiasını artırdı

Haftanın Futbolcusu: Ersoy Saydağ (Yeni Boğaziçi)

Yeni Boğaziçi’nin kaptanı Ersoy Saydağ, bire bir rakipleri Değirmenlik’i mağlup ettikleri maçta kurtardığı penaltı ve yaptığı kurtarışlarla kritik galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Teknik Adamı: Ahmet Ogan (Mesarya)

Haftalardır müthiş bir çıkış yakalayan Ahmet Ogan yönetimindeki Mesarya, iyi ve etkili futbolunu Doğancı deplasmanında da sürdürürken, takım haftanın en farklı galibiyetini aldı

Haftanın Hakemi: Hakan Muhtaroğlu (Yeni Boğaziçi – Değirmenlik)

Hakan Muhtaroğlu haftanın en zorlu maçlarından olan düşme hattındaki Yeni Boğaziçi ile Değirmenlik arasındaki maçta iyi yönetimiyle dikkat çekerken, penaltı kararı da doğruydu

Haftanın Kare Ası

Umut (Çanakkale)

Talat (Yeni Boğaziçi)

Ali İmam (Mesarya)

İrfan (Akova)

Haftanın On Biri

Mehmedemin (Ozanköy)

Ersal (Ozanköy)

Berke (Düzkaya)

Okan (Mesarya)

Selçuk (Çanakkale)

Lawrence (Ozanköy)

Abdullah (Akova)

Saydam (Ozanköy)

Adem (Yeni Boğaziçi)

Cemil (Akova)

Emre (Mesarya)

K-PET Liglerinde 26. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

K-PET BİRİNCİ LİG

Bostancı Bağcıl – Maraş: 2-2

Mormenekşe – Hamitköy, (17 Nisan Çarşamba’ya ertelendi)

Akova – Yalova: 4-1

Doğancı – Mesarya: 1-6

Yeni Boğaziçi – Değirmenlik, 1-0

Düzkaya – Yonpaş Dumlupınar, 1-0

Göçmenköy – Ozanköy, 1-2

Çanakkale – Karşıyaka, 1-0

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

GÖÇMENKÖY İYSK

26

18

2

6

51

28

23

56

2.

DÜZKAYA KOSK

26

17

2

7

48

23

25

53

3.

OZANKÖY SK

26

14

8

4

50

36

14

50

4.

AKOVA VUDA TÇB

26

12

9

5

61

30

31

45

5.

HAMİTKÖY ŞHSK

25

13

6

6

57

38

19

45

6.

MESARYA SK

26

11

7

8

58

48

10

40

7.

YALOVA SK

26

10

9

7

31

29

2

39

8.

BOSTANCI BAĞCIL SK

26

10

5

11

44

41

3

35

9.

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

26

8

9

9

49

37

12

33

10.

KARŞIYAKA ASK

26

8

9

9

38

38

0

33

11.

MARAŞ GSK

26

8

4

14

36

54

-18

28

12.

DOĞANCI SK

26

7

5

14

34

54

-20

26

13.

ÇANAKKALE TSK

26

8

2

16

29

66

-37

26

14.

MORMENEKŞE GB

25

7

4

14

37

51

-14

25

15.

YENİBOĞAZİÇİ DSK

26

7

4

15

28

45

-17

25

16.

DEĞİRMENLİK SK

26

5

3

18

29

62

-33

18

K-PET Birinci Ligde 27. hafta maç programı şöyle:

20 Nisan Cumartesi (Saat 15:30)

Yonpaş Dumlupınar – Yeni Boğaziçi

21 Nisan Pazar (Saat 15:30)

Hamitköy – Doğancı

Ozanköy – Akova

Yalova – Çanakkale

Değirmenlik – Bostancı Bağcıl

Maraş – Mormenekşe

Karşıyaka – Düzkaya

Mesarya – Göçmenköy

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