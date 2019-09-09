Birinci Lig'de ilk hafta maç programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Birinci Ligde 2019-2020 sezonunun fikstürü bugün çekildi. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek fikstür çekimi 15.30’da başladı.

Akova, Birinci Ligden çekilirken, Akova’nın yerine Maraş Birinci Lige alınan takım olurken, ilk hafta Ozanköy ile kendi evinde karşılaşacak. Sezona şampiyonluk hedefi ile girecek olan Girne Halk Evi ile Yonpaş Dumlupınar, ilk haftada Girne’de karşılaşacaklar.

Birinci Ligde ilk hafta programı ve maçların oynanacağı sahalar şöyle:

14 Eylül Cumartesi, Saat 16:30

Esentepe – Çanakkale, İskele Cumhuriyet Stadı

Lapta – Karşıyaka, Şht Şevket Kadir Stadı

Doğancı – Yalova (Doğancı ligden çekildi.)

Mesarya – Mormenekşe, Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

15 Eylül Pazar, Saat 16:30

Bostancı Bağcıl – Gençler Birliği, Doğancı Emek Stadı

Dörtyol – Görneç, Dörtyol Stadı

Maraş – Ozanköy, Maraş Necip Halil Kartal Stadı

16 Eylül Pazartesi, Saat 19:00

Girne Halk Evi – Yonpaş Dumlupınar, Mete Adanır Stadı