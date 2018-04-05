Birinci Lig'de gece maçlarının haftası

K-Pet Süper Lig lideri Yenicami, haftanın kapanış maçında Pazartesi akşamı Atatürk Stadı'nda şampiyonluk için umutlanan Binatlı'yı konuk edecek. Aynı akşam K-Pet Birinci Lig'de, Girne Halk Evi, lider Esentepe'yi ağırlayacak
6 Nisan Cuma:
K-Pet Birinci Lig
Saat 19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Hamitköy-Mormenekşe (Timur Ercan Bodi)
7 Nisan Cumartesi:
K-Pet Süper Lig
Saat 16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Ozanköy (Osman Özpaşa)
Saat 16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-Yalova (Mehmet Sezener)
Saat 16.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Merit A.Yeşilova (Utku Hamamcıoğlu)
Saat 16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-GAÜ Çetinkaya (Turgay Misk)
K-Pet Birinci Lig
Saat 16.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Çanakkale (Fehim Dayı)
Saat 16.00 Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Gönyeli (Hüseyin Özkan)
8 Nisan Pazar:
K-Pet Süper Lig
Saat 16.00 Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Doğan Türk Birliği (Serhan Şimşek)
Saat 16.00 Cihangir Stadı: Cihangir-Yeniboğaziçi (Ali Özer)
Saat 16.00 İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-Küçük Kaymaklı (Emre Öztaşlı)
K-Pet Birinci Lig
Saat 16.00 Maraş Stadı: Maraş-Lapta (Serkan Durmaz)
Saat 16.00 Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Göçmenköy (Evren Karademir)
Saat 16.00 Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Kaya Mehmetçik (Hakan Muhtaroğlu)
Saat 16.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Doğancı (Mustafa Öztugay)
9 Nisan Pazartesi:
K-Pet Süper Lig
Saat 19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Binatlı (Mehmet Malek)
K-Pet Birinci Lig
Saat 19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Esentepe (Hasan Eriş)