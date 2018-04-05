Birinci Lig'de gece maçlarının haftası

K-PET Ligler'inde 26. haftanın açılış ve kapanış maçları, Birinci Lig'de oynanacak olan gece maçları olacak. K-Pet Birinci Lig'de Hamitköy ile Mormenekşe haftanın açılış maçında bu akşam saat 19.00'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda karşılaşacaklar. Maçı Timur Ercan Bodi yönetecek

K-Pet Süper Lig lideri Yenicami, haftanın kapanış maçında Pazartesi akşamı Atatürk Stadı'nda şampiyonluk için umutlanan Binatlı'yı konuk edecek. Aynı akşam K-Pet Birinci Lig'de, Girne Halk Evi, lider Esentepe'yi ağırlayacak 6 Nisan Cuma: K-Pet Birinci Lig Saat 19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Hamitköy-Mormenekşe (Timur Ercan Bodi) 7 Nisan Cumartesi: K-Pet Süper Lig Saat 16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı-Ozanköy (Osman Özpaşa) Saat 16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Gençlik Gücü-Yalova (Mehmet Sezener) Saat 16.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Merit A.Yeşilova (Utku Hamamcıoğlu) Saat 16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke-GAÜ Çetinkaya (Turgay Misk) K-Pet Birinci Lig Saat 16.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı: Dumlupınar-Çanakkale (Fehim Dayı) Saat 16.00 Görneç Üç Şehitler Stadı: Görneç-Gönyeli (Hüseyin Özkan) 8 Nisan Pazar: K-Pet Süper Lig Saat 16.00 Mağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü-Doğan Türk Birliği (Serhan Şimşek) Saat 16.00 Cihangir Stadı: Cihangir-Yeniboğaziçi (Ali Özer) Saat 16.00 İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-Küçük Kaymaklı (Emre Öztaşlı) K-Pet Birinci Lig Saat 16.00 Maraş Stadı: Maraş-Lapta (Serkan Durmaz) Saat 16.00 Akova Eray Vudalı Stadı: Akova-Göçmenköy (Evren Karademir) Saat 16.00 Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Kaya Mehmetçik (Hakan Muhtaroğlu) Saat 16.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Doğancı (Mustafa Öztugay) 9 Nisan Pazartesi: K-Pet Süper Lig Saat 19.00 Lefkoşa Atatürk Stadı: Yenicami-Binatlı (Mehmet Malek) K-Pet Birinci Lig Saat 19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Esentepe (Hasan Eriş)