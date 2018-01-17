Birinci: Galatasaray, Emre’ye lisans çıkaracak

Emre Soytürk’ün, menejerliğini üstlenen, menejer Tekin Birinci, Emre’nin, Galatasaray takımına katıldığını, önümüzdeki günlerde lisans işlemlerinin tamamlanacağını açıkladı

Gazetemizde dün yayınlanan Emre Soytürk’ün, Galatasaray’da antrenmanlara çıktığı haberinden sonra futbolcunun menejerliğini üstlenen, menejer Tekin Birinci, Esentepe’de forma giyen Emre Soytürk'ün Galatasaray U21 kadrosuna uğurladıklarını açıkladı.

Emre Soytürk'ün 19 yaşında olmasına rağmen 3 senedir A takımında oynadığını söyleyen Tekin Birinci, "Aynı zamanda atletizmci oluşu ve çok süratli oluşu top tekniğiyle birleşince iyi bir bek-kanat oyuncusu ortaya çıktı"dedi. Tekin Birinci, Emre Soytürk'ün Galatasaray'a 2 ay önce denenmeye gittiğini ve beğenildiğini dile getirdi. Tekin Birinci, "Emre şu anda takıma katıldı. Önümüzdeki günlerde lisans işlemleri tamamlanacak. U19 yaşında olmasına rağmen, Galatasaray U21 takımı kadrosunda olması öngörülmektedir." İfadelerini kullandı.