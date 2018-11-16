Biri Türk Ocağı'nı durdursun

K-PET Süper Lig'de son mağlubiyetini 4. haftada alan Türk Ocağı, Binatlı'yı deplasmanda mağlup ederek, başarılı sonuçlar almaya devam etti. Sami'nin sakatlanması üzerine son 20 dakikayı 10 kişi oynayan Binatlı, 4 hafta sonra mağlup oldu

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER: Turgay Misk-Sabriye Atikoğlu-Fatih Bardakçıoğlu

BİNATLI: Salih-Burak-Ayhan-Zihni(Barkın dk. 67)-Yunus-Offor-Kehinde-Israel-H.Taşçı(Abdullah dk.51)-Alaeddin-Mustafa(Sami dk. 62)

T.OCAĞI: Adnan-İsmet-Turgut-M.Avcı-Mehmet-Yukubu(İlker dk. 86)-Remzi(A.Can dk. 77)-A.Coşkun-Tonbara-Doğukan(A.Özbahar dk.84)Akande

GOLLER: Dk. 53 A.Coşkun, dk. 54 Remzi, dk.80 Akande(T.OCAĞI)

K-PET Süper Lig'de haftanın açılış maçında Türk Ocağı, dün akşam Binatlı'yı deplasmanda farklı mağlup ederek K-PET Süper Lig'deki son 5 maçında 4. galibiyetini alarak çıkışını sürdürdü. Son 5 maçtan 13 puan çıkaran Türk Ocağı, 16 puanla dördüncü sıraya yükseldi.

Türk Ocağı, Malik ve Akande'nin birer topunun direkten döndüğü maçta Binatlı'yı, Ahmet Coşkun, Remzi ve Akande'nin ikinci devredeki golleriyle maçı kazandı. Türk Ocağı teknik direktörü Hasan Topaloğlu, maçta sahadan atıldı.

2. dakikada gelişen T.ocağı atağında Tonbara’nın ceza alanı içinden geriye çıkardığı topa Yakubu çok sert vurdu, top yan direğe de vurarak dışarı gitti.

22. dakikadaki T.Ocağı atağında Akande’nin sert şutunda defanstan seken top Remzi’nin önünde kaldı. Ancak Remzi topu ıskalayınca takımı adına mutlak bir golü harcamış oldu.

25. dakikada Akande topla rakip ceza alanına sağ taraftan girdi, vuruşunda top bir kez daha yan direkten oyun alanının dışına gidince T.Ocağı adına direğe vuran ikinci top oldu.

38. dakikadaki Binatlı atağınıda Kaan’ın hatalı pasında topu alan Mustafa’nın kaleye paralel ortasında Offor’dan önce topa sahip olan Adnan rakibine gol şansı tanımadı.

44. dakikada sol taraftan gelişen T.Ocağı atağında Tonbara’nın ceza alanı içinden vuruşunda kaleci Salih mükemmel bir refleksle topu kornere atmayı başardı.

53. dakikada T.Ocağı öne geçti. A.Coşkun’un rakip ceza alanı içinde şahsi gayreti ile iki rakibinden kurtulduktan sonraki vuruşunda kalecinin müdahalesine rağmen top ağlara gitti ve T.Ocağı deplasmanda 1-0 öne geçti.

54. dakikada fark 2’ye çıktı. Günün başarılı adamlarından Tonbara’nın getirdiği topu tamamlayan Remzi topa ağlarla buluşturunca skor da T.Ocağı adına 2-0 oldu.

73. dakikada Binatlı adına Offor’un ceza alanı dışından vuruşunda top üst direkten auta gitti. Bu şut Binatlı adına rakip kaleye atılan ilk tehlikeli şuttu.

77. dakikada T.Ocağı teknik adamı Hasan Topaloğlu ve Binatlı yardımcı antrenörü Ercan Atasay hakem tarafından saha dışına gönderildiler.

80. dakikada T.Ocağı’ndan Tonbara sağ taraftan topla ceza alanına girdi, pasında Akande topu ağlara yollamakta zorlanmadı ve takımını deplasmanda 3-0 öne geçirdi. Maçta bu sonuçla tamamlandı.