Biri Mesarya'yı durdursun

Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olacak olan Mesarya, Arda Sözcü, Mustafa Kermoğlu, Sami Ergazi, Halil Türen ve İbrahim Çıdamlı gibi flaş transferlerinden sonra, bir flaş transfer daha gerçekleştirdi. Mesarya, Doğan Türk Birliği'nin de kadrosuna katmak istediği Mağusa Türk Gücü'nün golü futbolcusu Halil Turan'ın da transferini bitirdi. Kalan küçük pürüzlerin de giderilmesinden sonra Mesarya transferi bugün açıklayacak.
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