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Birer attılar, birer aldılar

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Birer attılar, birer aldılar

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Birinci Ligin 13. Haftasında Yalova ile Lapta, Bostancı Tahsin Mertekçi Stadında karşılaştılar.

Zaman zaman gergin geçen maç sonucunda Yalova ile Lapta, karşılıklı atılan birer gollebirer puanı hanelerine yazdırdılar. Yalova futbolcusu Metin Serdar ilk devrenin son anlarında omzundan sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yalova ile Lapta arasında oynanan ve Hüseyin Özkan’ın yönettiği maçın ilk devresinde düşük tempo sonucunda taraflar pozisyon üretmekte zorlandılar. Devre de golsüz 0-0 sona erdi.

İkinci devreye Lapta etkili başlarken, Ömer’in kafa golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. Yalova bu gole 65. Dakikada Ahmet Hasan’ın penaltı golüyle karşılık verince maç 1-1 sona erdi.

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