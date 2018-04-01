Birbirlerini üzmediler

Stad: Muharrem Döveç
Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Erdem Canaloğlu, Hakan Gök
Çanakkale: Fatih Şimşek, Stellos, Süleyman Devecioğlu, Mehmet Sakallı, Ahmet Hellaç (90+1Hakan Laçin), Ali Öztürk, Ramadan Kurtaş (Dk.78 Oğuzhan) Selçuk Sergeç, Yunus Kalaycı, Uvanç Recaioğlu
Görneç: Hasan Bilal, Hasan Denizalp, Rifat İnce, Doğus Beyit (Dk.71 Abdullah), Ertan Kont, Besim Denizalp, Levent Akçağil, Fırat Kulle, Anıl Sapancılar, Yaşar Doğu, Mustafa Arnavut
Goller: Dk.21 Yunus Kalaycı (Çanakkale), Dk73.Abdullah Parıldak (Görneç)
K-PET Birinci Lig’de direk düşme tehlikesi yaşayan ancak play out oynamama hedefleri de olan 2 takımın mücadelesinde kazanan taraf olmadı. Alınan birer puan iki takımı da sıralamada geriletti.
Dk.21 Yunus Kalaycı ceza sahası dışından top ile buluştu yayın üzerinden şutunda topu köşeden ağlarla buluşturdu.1-0
Dk.60:Uvanç ceza sahası üzerinden rakibinin üzerinden aşırdı fakat şutu yandan dışarı çıktı.
Dk.63:Uvanç sol çaprazdan sağa çekip vurdu kaleci kurtardı.
Dk.70:Sağ kanattan gelen ortaya Levent kafayı vurdu fakat kaleci başarılıydı.
Dk.73:Sol kanattan kullanılan Görneç serbest vuruşunda ceza sahasında vurulan kafayı kaleci kurtardı fakat dönen topu Abdullah tamamladı.1-1
Dk.85:Sağ kanattan gelen ortaya Abdullah kafayı vurdu fakat top yandan dışarı çıktı
Karşılaşmada başka gol olmazken taraflar sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.
Foto: çanakkale
K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
|
O
|
G
|
B
|
M
|
A
|
Y
|
AV
|
P
|
1.
|
25
|
15
|
6
|
4
|
46
|
27
|
19
|
51
|
2.
|
25
|
15
|
5
|
5
|
45
|
30
|
15
|
50
|
3.
|
25
|
14
|
2
|
9
|
48
|
39
|
9
|
44
|
4.
|
25
|
13
|
2
|
10
|
50
|
36
|
14
|
41
|
5.
|
25
|
12
|
5
|
8
|
47
|
41
|
6
|
41
|
6.
|
25
|
12
|
4
|
9
|
47
|
30
|
17
|
40
|
7.
|
25
|
11
|
7
|
7
|
45
|
33
|
12
|
40
|
8.
|
25
|
9
|
5
|
11
|
27
|
32
|
-5
|
32
|
9.
|
25
|
8
|
7
|
10
|
34
|
41
|
-7
|
31
|
10.
|
25
|
8
|
6
|
11
|
40
|
42
|
-2
|
30
|
11.
|
25
|
8
|
6
|
11
|
29
|
33
|
-4
|
30
|
12.
|
25
|
7
|
6
|
12
|
40
|
58
|
-18
|
27
|
13.
|
25
|
7
|
5
|
13
|
32
|
35
|
-3
|
26
|
14.
|
25
|
7
|
5
|
13
|
24
|
39
|
-15
|
26
|
15.
|
25
|
6
|
7
|
12
|
24
|
46
|
-22
|
25
|
16.
|
25
|
5
|
8
|
12
|
18
|
34
|
-16
|
23