Birbirlerini üzmediler

Ligde direk düşme tehlikesi yaşayan 2 takım Çanakkale ile Görneç 1-1 berabere kalarak, birer puanı hanelerine yazdırdılar. Görneç düşme hattına gerilerken, Çanakkale hattın bir basamak üzerinde yer aldı

Stad: Muharrem Döveç

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Erdem Canaloğlu, Hakan Gök

Çanakkale: Fatih Şimşek, Stellos, Süleyman Devecioğlu, Mehmet Sakallı, Ahmet Hellaç (90+1Hakan Laçin), Ali Öztürk, Ramadan Kurtaş (Dk.78 Oğuzhan) Selçuk Sergeç, Yunus Kalaycı, Uvanç Recaioğlu

Görneç: Hasan Bilal, Hasan Denizalp, Rifat İnce, Doğus Beyit (Dk.71 Abdullah), Ertan Kont, Besim Denizalp, Levent Akçağil, Fırat Kulle, Anıl Sapancılar, Yaşar Doğu, Mustafa Arnavut

Goller: Dk.21 Yunus Kalaycı (Çanakkale), Dk73.Abdullah Parıldak (Görneç)

K-PET Birinci Lig’de direk düşme tehlikesi yaşayan ancak play out oynamama hedefleri de olan 2 takımın mücadelesinde kazanan taraf olmadı. Alınan birer puan iki takımı da sıralamada geriletti.

Dk.21 Yunus Kalaycı ceza sahası dışından top ile buluştu yayın üzerinden şutunda topu köşeden ağlarla buluşturdu.1-0

Dk.60:Uvanç ceza sahası üzerinden rakibinin üzerinden aşırdı fakat şutu yandan dışarı çıktı.

Dk.63:Uvanç sol çaprazdan sağa çekip vurdu kaleci kurtardı.

Dk.70:Sağ kanattan gelen ortaya Levent kafayı vurdu fakat kaleci başarılıydı.

Dk.73:Sol kanattan kullanılan Görneç serbest vuruşunda ceza sahasında vurulan kafayı kaleci kurtardı fakat dönen topu Abdullah tamamladı.1-1

Dk.85:Sağ kanattan gelen ortaya Abdullah kafayı vurdu fakat top yandan dışarı çıktı

Karşılaşmada başka gol olmazken taraflar sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Foto: çanakkale

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu

