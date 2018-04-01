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Birbirlerini üzmediler

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Ligde direk düşme tehlikesi yaşayan 2 takım Çanakkale ile Görneç 1-1 berabere kalarak, birer puanı hanelerine yazdırdılar. Görneç düşme hattına gerilerken, Çanakkale hattın bir basamak üzerinde yer aldı

Birbirlerini üzmediler
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Stad: Muharrem Döveç

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu, Erdem Canaloğlu, Hakan Gök

Çanakkale: Fatih Şimşek, Stellos, Süleyman Devecioğlu, Mehmet Sakallı, Ahmet Hellaç (90+1Hakan Laçin), Ali Öztürk, Ramadan Kurtaş (Dk.78 Oğuzhan) Selçuk Sergeç, Yunus Kalaycı, Uvanç Recaioğlu

Görneç: Hasan Bilal, Hasan Denizalp, Rifat İnce, Doğus Beyit (Dk.71 Abdullah), Ertan Kont, Besim Denizalp, Levent Akçağil, Fırat Kulle, Anıl Sapancılar, Yaşar Doğu, Mustafa Arnavut

Goller: Dk.21 Yunus Kalaycı (Çanakkale), Dk73.Abdullah Parıldak (Görneç)

K-PET Birinci Lig’de direk düşme tehlikesi yaşayan ancak play out oynamama hedefleri de olan 2 takımın mücadelesinde kazanan taraf olmadı. Alınan birer puan iki takımı da sıralamada geriletti.

Dk.21 Yunus Kalaycı ceza sahası dışından top ile buluştu yayın üzerinden şutunda topu köşeden ağlarla buluşturdu.1-0

Dk.60:Uvanç ceza sahası üzerinden rakibinin üzerinden aşırdı fakat şutu yandan dışarı çıktı.

Dk.63:Uvanç sol çaprazdan sağa çekip vurdu kaleci kurtardı.

Dk.70:Sağ kanattan gelen ortaya Levent kafayı vurdu fakat kaleci başarılıydı.

Dk.73:Sol kanattan kullanılan Görneç serbest vuruşunda ceza sahasında vurulan kafayı kaleci kurtardı fakat dönen topu Abdullah tamamladı.1-1

Dk.85:Sağ kanattan gelen ortaya Abdullah kafayı vurdu fakat top yandan dışarı çıktı

Karşılaşmada başka gol olmazken taraflar sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Foto: çanakkale

K-Pet 1.Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

ESENTEPE KKSK

25

15

6

4

46

27

19

51

2.

GÖNYELİ SK

25

15

5

5

45

30

15

50

3.

MORMENEKŞE GB

25

14

2

9

48

39

9

44

4.

HAMİTKÖY ŞHSK

25

13

2

10

50

36

14

41

5.

GİRNE HALK EVİ

25

12

5

8

47

41

6

41

6.

DUMLUPINAR TSK

25

12

4

9

47

30

17

40

7.

MARAŞ GSK

25

11

7

7

45

33

12

40

8.

GÖÇMENKÖY İYSK

25

9

5

11

27

32

-5

32

9.

DEĞİRMENLİK SK

25

8

7

10

34

41

-7

31

10.

LAPTA TBSK

25

8

6

11

40

42

-2

30

11.

BOSTANCI BAĞCIL SK

25

8

6

11

29

33

-4

30

12.

AKOVA VUDA T.Ç.B.

25

7

6

12

40

58

-18

27

13.

DOĞANCI SK

25

7

5

13

32

35

-3

26

14.

ÇANAKKALE TSK

25

7

5

13

24

39

-15

26

15.

GÖRNEÇ KSK

25

6

7

12

24

46

-22

25

16.

KAYA MEHMETÇİK TÇB

25

5

8

12

18

34

-16

23
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