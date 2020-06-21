Birbirlerini üzmediler

Küçük Kaymaklı ile Göçmenköy arasındaki maçta Küçük Kaymaklı taraftarının desteğine rağmen galibiyeti koruyamazken, Göçmenköydeplasmandan puan çıkarmayı başardı. Küçük Kaymaklı’nın golünü Osita, Göçmenköy’ün John Okoli kaydetti

Stadyum: ŞHT Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Emre Çevikdal, Sertan Alkın

K.Kaymaklı: Efe, Taner, Diabone, Sena, Boran, Muhammet (Dk.61 Emre),Berkem, Mehmet Öztürk, Okafor, RifatHacıarifoğlu (Dk.86 Mehmet Koyuncu) Osita

Göçmenköy: Ozan, Erol, Rahmi,RifatKanıöz,Lawal, Ahmet Coşkun (Dk.54 Mevlüt), Ahmet Hatay, Kadir,Kenneth,Reşit, Okoli

Goller: Dk. 60 Osita (K.Kaymaklı), Dk.79 Okoli (Göçmenköy)

Hamit SAKALLI

K-Pet Süper Lig’de 23.hafta mücadelesinde Küçük Kaymaklı ile Göçmenköy karşı karşıya geldi. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan maçta kazanan çıkmadı ve maç 1-1’lik eşitlikle noktalandı. Karşılaşmada Küçük Kaymaklı’nın golü Osita’dan, Göçmenköy’ün golü John Okoli’den geldi. Küçük Kaymaklı bu beraberlikle 33 puana yükselirken, Göçmenköy de 27 puana yükseldi.

30.Dk:K.Kaymaklı atağında sağ çaprazdan Boran vuruşunu yaptı ancak top üst direkten geri geldi. 35.Dk:Göçmenköy atağında savunma arkasına sarkan Okoli, kaleci Efe ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Efe gole izin vermedi ve topu kornere çeldi.

60.Dk:K.Kaymaklı atağında sağdan bindiren Boran, Okafor’un pasında topla buluştu ve topu ceza sahasına gönderdi. Osita yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 0-1 Göçmenköy

79.Dk: Gelişen Göçmenköy atağında ceza sahası içinde topla buluşan Okoli vuruşunda topu filelere gönderdi. K.Kaymaklı 1-1 Göçmenköy

88.Dk:Göçmenköy savunmasında Erol’un hatalı pasında araya girerek topu alan Osita, kaleci Ozan ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Ozan gole izin vermedi.