Birbirlerini üzmediler

Stad: Orhan Dural Stadı
Hakemler: Hüseyin Özkan, Cem Öksüzoğulları, Ali Akçınar
Merit Alsancak Yeşilova: İrfan, Mustafa Salk, Vakkas, Mejdi, Binya, Memduh (İlyas), Yasin, Esin(Dk.84 Ulaş) Hamiş (Billy), Makoun, Burak
Çetinkaya: Cenk, Tunç, Serkan, Batuhan, Çağdaş, Doğukan (Mete), Ömer (Samet), Behiç (Dk.46 Burak) Hakan, Ugo, Amani
Goller: Dk. 31 Burak Koçar (Merit Alsancak Yeşilova), Dk.69 Amani(Çetinkaya)
K-Pet Süper Ligin rahat konumdaki 2 ekibinin mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova ile Çetinkaya, 1-1 berabere kalarak, birer puanı hanelerine yazdırdılar.
Mustafa Hidayet Çağlar Stadındaki sorunlar nedeniyle Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadında ilk maçına çıkan Yeşilova'nın golünü Burak, Çetinkaya'nın ise Amani attı. Çetinkaya teknik direktörü Derviş Kolcu, maç sonunda bazı Yeşilova taraftarlarının kaleci Cenk'i rahatsız ederek, Cenk'e elma attıklarını iddia etti.
1-1’lik eşitlikle tamamlanan maçta Alsancak Yeşilova 31’de Burak ile öne geçip ilk devreyi