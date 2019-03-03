Ligdeki ve kupadaki hedeflerinden uzaklaşan Merit Alsancak Yeşilova ile Çetinkaya, 1-1 berabere kalarak, birbirlerini üzmediler. Ancak Çetinkaya, Doğukan ile Ömer'in ciddi sakatlıklarına üzüldü

Stad: Orhan Dural Stadı Hakemler: Hüseyin Özkan, Cem Öksüzoğulları, Ali Akçınar Merit Alsancak Yeşilova: İrfan, Mustafa Salk, Vakkas, Mejdi, Binya, Memduh (İlyas), Yasin, Esin(Dk.84 Ulaş) Hamiş (Billy), Makoun, Burak Çetinkaya: Cenk, Tunç, Serkan, Batuhan, Çağdaş, Doğukan (Mete), Ömer (Samet), Behiç (Dk.46 Burak) Hakan, Ugo, Amani Goller: Dk. 31 Burak Koçar (Merit Alsancak Yeşilova), Dk.69 Amani(Çetinkaya) K-Pet Süper Ligin rahat konumdaki 2 ekibinin mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova ile Çetinkaya, 1-1 berabere kalarak, birer puanı hanelerine yazdırdılar. Mustafa Hidayet Çağlar Stadındaki sorunlar nedeniyle Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadında ilk maçına çıkan Yeşilova'nın golünü Burak, Çetinkaya'nın ise Amani attı. Çetinkaya teknik direktörü Derviş Kolcu, maç sonunda bazı Yeşilova taraftarlarının kaleci Cenk'i rahatsız ederek, Cenk'e elma attıklarını iddia etti. 1-1’lik eşitlikle tamamlanan maçta Alsancak Yeşilova 31’de Burak ile öne geçip ilk devreyi