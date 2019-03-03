banner255
Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı
Lefke, Karadağ'da Girne'ye de acımadı
12 0
39 yıl suçsuz yere hapis yattı, 21 milyon dolar tazminat alacak
39 yıl suçsuz yere hapis yattı, 21 milyon dolar tazminat alacak
12 0
 
MTG takipte
MTG takipte
43 0
Yeni Peugeot 208 teknolojide çağ atladı
Yeni Peugeot 208 teknolojide çağ atladı
33 0
Kartal geceleri de yüksekten uçuyor
Kartal geceleri de yüksekten uçuyor
64 0
Okuyucularını Kızdıran, Kitaplardan Uyarlamaları
Okuyucularını Kızdıran, Kitaplardan Uyarlamaları
39 0
37 0
banner82

Birbirlerini üzmediler

banner27

Ligdeki ve kupadaki hedeflerinden uzaklaşan Merit Alsancak Yeşilova ile Çetinkaya, 1-1 berabere kalarak, birbirlerini üzmediler. Ancak Çetinkaya, Doğukan ile Ömer'in ciddi sakatlıklarına üzüldü

banner262
Birbirlerini üzmediler

Stad: Orhan Dural Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Cem Öksüzoğulları, Ali Akçınar

Merit Alsancak Yeşilova: İrfan, Mustafa Salk, Vakkas, Mejdi, Binya, Memduh (İlyas), Yasin, Esin(Dk.84 Ulaş) Hamiş (Billy), Makoun, Burak

Çetinkaya: Cenk, Tunç, Serkan, Batuhan, Çağdaş, Doğukan (Mete), Ömer (Samet), Behiç (Dk.46 Burak) Hakan, Ugo, Amani

Goller: Dk. 31 Burak Koçar (Merit Alsancak Yeşilova), Dk.69 Amani(Çetinkaya)

K-Pet Süper Ligin rahat konumdaki 2 ekibinin mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova ile Çetinkaya, 1-1 berabere kalarak, birer puanı hanelerine yazdırdılar.

Mustafa Hidayet Çağlar Stadındaki sorunlar nedeniyle Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadında ilk maçına çıkan Yeşilova'nın golünü Burak, Çetinkaya'nın ise Amani attı. Çetinkaya teknik direktörü Derviş Kolcu, maç sonunda bazı Yeşilova taraftarlarının kaleci Cenk'i rahatsız ederek, Cenk'e elma attıklarını iddia etti.

1-1’lik eşitlikle tamamlanan maçta Alsancak Yeşilova 31’de Burak ile öne geçip ilk devreyi

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.