Birbirlerini üzmediler

Yer: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Şakir Azizoğlu, Ömer Doğru
Girne Halk Evi: Okyanus, Deniz (84' Salahi), Hasan Sadrazam, Talip, Özgür (67' Mahmut), Yaşar, William, James, Ertaç, Yankı, Ndoye
Binatlı: Salih, Ayhan, Abdullah (40' Mehmet Avunç), Barkın, Alattin, Ammanuel, Kehinde, Mustafa Süzgen, Hüseyin Taşçı, Yunus, Sertaç (75' Remzi)
Goller: 86' Ndoye (Girne Halk Evi), 4' Mustafa Süzgen (Binatlı)
Kırmızı Kart: 17’William (GHE)
K-Pet Süper Ligi’nin ilk devresinin kapanış maçında Girne Halk Evi ile Binatlı yenişemeyerek 1-1 berabere kaldılar. Binatlı 12. sırada yer alırken Girne Halk Evi düşme hattında kaldı.
Binatlı deplasmanda iyi başladığı maçın 4. dakikasında Mustafa ile 1-0 öne geçerken, İsrael’e sert giren Girne Halk Evi’nden William’ın 17’de kırmızı kart görmesiyle adeta tek kale oynadığı devrede başka gol bulamadı.
İkinci devrede Girne Halk Evi 10 kişi oynamasına rağmen oyunu dengelerken, 86. dakika Ndoye, sıfırdan ters köşeye topu bırakıp maçın skorunu belirledi.