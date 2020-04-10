"Bir an önce toplanmalıyız"

Mehmet Evram, yaşanan süreçle ilgili öneri ve değerlendirmelerde bulunurken, başkanların bir an önce toplanıp, bir platformda buluşarak belli alternatifler üzerinde konuşmaları ve 1,5 yıllık plan yapmaları gerektiğini açıkladı

Necati KÜLAHLILAR

Yonpaş Dumlupınar kulüp başkanı Mehmet Evram, yaşanan süreçle ilgili öneri ve değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Evram'ın açıklamaları şöyle:

"Ülkece zor bir süreçten geçiyoruz. Kulüplerimizin de bu süreçte ekonomik olarak çok zorlanacağı gerçektir. Bu nedenle alternatif planlarımız olmalıdır.

Bunu yapmak için biz başkanlar olarak bir platformda buluşup belli alternatifler üzerinde konuşarak 1,5 yıllık plan yapmalıyız. KTFF başkanı da bize burada gerekli düşüncelerini aktarır. 30 Nisan'dan sonra rahatlamalar olursa, en az 2 haftalık süreç daha gerekecek. Takımların hazırlanması da düşünülürse süreç uzayacaktır. Sonuçta başkan ve yöneticiler de bu süreç tamamlandıktan sonra işinin gücünün peşinde olacak. Bu nedenle de 20 günlük Yabancı futbolcularımız Ben yabancısız futbola karşıyım. Çünkü futbolumuza ciddi katkı yaparlar. Ama 3 yabancı futbolcuya da karşıyım. Çünkü alt yapıdan gelen gençlerimizin önü kapanır. Kendilerini geliştiremezler. İyi bir yabancı avantaj da yaratır. Ben liglerin Eylül'de tamamlanmasının büyük kaos yaratacağını düşünürüm. Bu nedenle süreç tamamlanırsa Haziran ayında ligin başlamasını uygun bulurum."