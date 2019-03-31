Bir Akova ve Dumlupınar klasiği

Stad: Akova Eray Vudalı Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Yusuf Bakar, Emine Yarkın
Akova: Çağatay, İsmet Paşa, Derviş, Umut, Abdullah(Hakan), Berhan, Aziz(Hasan), Osman(Ceyhun), Hasan, Cemil, İrfan.
Y. Dumlupınar: Türkan, Abbas, Emir, İsmail, Turgut(Mert Yücetürk), Ender (Tahsin), Hüseyin, Ali(Yıldıray), Mert Güçlücan, Berke, Burak.
Goller: Dk. 10 Cemil (Akova), Dk. 77 Ali (Dumlupınar)
İbrahim DALOĞLU
K-Pet 1. Lig’de iki farklı hedefi olan takımın Akova Stadı’nda oynanan mücadelesinde ev sahibi Akova ilk devre yi 1-0 önde kapatırken, ikinci devrede Dumlupınar bulduğu golle maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Orta alanda oldukça sert bir mücadele şeklinde geçen karşılaşmada takımlar pozisyon bulmakta zorlandı.
Dk. 10 Akova atağında Dumlupınar ceza sahası önünde topla buluşan Cemil önünü açarak şutunu attı. Defansa çarpan top kaleci Türkkan’ın kontürbiye de bırakınca top köşeden ağlara gitti. 1-0
Dk. 19 Dumlupınar’ın soldan hızlı gelişen atağında Ali Yıldırım karşısındaki Umut’an sıyrılarak pasını ceza sahası üzerinde bulunan Turgut’a bıraktı.Topla buluşan Turgut kaleciyle karşı karşıya kaldığı anda gelişine yaptığı vuruşta top yandan az farkla auta gitti.
İlk devrede 1-0 Akova’nın üstünlüğünde tamamlandı.
İkinci devreye konuk Dumlupınar gol bulmak için baskılı başladı.
Dk. 48 Organize gelişen Dumlupınar atağında topla birlikte ceza sahası önüne ilerleyen Berke ara pasında Turgut’u topla buluşturdu. Turgut’un önünü açarak şutunu kaleci Çağatay köşeden çıkardı.
Dk. 52 Dumlupınar ceza sahası önünde topla buluşan Osman’ın önünü açarak şutu üstten az farkla auta gitti.
Dk. 68 Akova’nın hızlı gelişen atağında Aziz’in pasında Dumlupınar ceza sahasında topa hareketlenen Cemil ile Abbas’ın mücadelesinde Cemil yerde kaldı. Ancak hakem Osman Özpaşa korner gösterdi.
Dk. 70 Dumlupınar’ın kullandığı korner atışında defanstan dönen topla buluşan Emir’in arka direğe kaldırdığı topa kafayı vuran Abbas golü attı. Ancak ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
Dk. 77 Yine Dumlupınar’ın kullandığı korner ataşında arka direkte bomboş kalan ali iyi yükselerek kafayı vurarak topu ağlarla buluşturdu. 1-1
Dk. 82 Akova atağında Dumlupınar ceza sahası önünde topla buluşan Osman’ın sert şutunda kaleci Türkan topu kornere çeldi.