Binatlı’nın yüzünü Sertaç güldürdü

Binatlı, Çetinkaya’yı Sertaç’ın golüyle mağlup ederek 3 hafta sonra 3 puan alırken, direk düşme hattından uzaklaştı. Çetinkaya da haftalar sonra mağlup olurken, 5. sıraya geriledi

Yer: Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Emre Çevikdal, Fatih Bardakçıoğlu

Binatlı: Salih Beyoğlu, Zihni Temelci, Hüseyin Taşçı, Muammer Tip, (Dk.84 Abdullah Umut), Burak Sarıkaya, Sertaç Özbilin, Dos Santos, (Dk.69 Mehmet Neşe), Vinicius Jorge, Omodiagbe Victory, Ayhan Dumancı, Alattin Yavuz, (Dk.64 Mustafa)

Çetinkaya: Cenk Yılmaz, Tunç Özgürgün, (Dk.89 Erhan Kendirci), Batuhan Calban, Burak Emir, Faye Baptiste, Ömer E. Gül, (Dk.46 Samet Akrep), Doğukan Demirman, Ugo Nwachukwu, (Dk.74 Mete Sağır), Hakan Karacaoğlu, Çağdaş Arslan, Herve Amani

Goller: Dk.71 Sertaç Özbilin (Binatlı)

K-Pet Süper Lig’in 23. haftasında ligde kalma mücadele veren Binatlı, ligin rahat takımlarından güçlü Çetinkaya’yı 1-0 mağlup ederek önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı. Oldukça çekişmeli geçen mücadelede taraflar uzun süre eşitliği bozmayı başaramazken, ilk devresi 0-0 sona erdi.

İkinci devrede teknik direktör Sayıner Seyitler’in de müdahaleleriyle oyuna asılan ve risk almaya başlayan Binatlı’da Victory birçok pozisyonu cömertçe harcadı. Binatlı aradığı golü 71. dakikada Sertaç ile bulurken, bu skoru koruyup karşılaşmadan 1-0 üstünlükle ayrıldı. Bu sonuçla Binatlı puanını 21’e çıkarırken; Çetinkaya 38 puanda kaldı