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Binatlı’nın, Eroza kampı sürüyor

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Binatlı’nın, Eroza kampı sürüyor

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Ligin ikinci devresine hazırlanan Binatlı’nın, Batı bölgesinin gözde oteli Eroza Tatil Köyü'nde kampı sürüyor.

Yöneticiler Uğur Hudut ve Cemil Elmzaoğlu'nun kafile sorumluluğunu üstlendiği Binatlı kafilesinde, teknik direktör İltaç Karayel, yardımcı antrenör Coşkun Ulusoy, kaleci antrenörü İrfan Güneş ve 20 futbolcu yer alıyor.

Günde çift idman yapan Binatlı dün ilk antrenmanını saat 10:00'da, dayanıklılığa yönelik gerçekleştirdi. Kendi tesisi olan Erhan Şendur Antrenman Sahasında çalışan Binatlı, ikinci antrenmanını ise saat 16:00'da taktik ağırlıklı olarak yaptı. Binatlı bugün de çift idman yaparak kampını tamamlayacak.

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