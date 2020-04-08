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Binatlı’nın antrenman sahası, maç sahası gibi

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Binatlı’nın antrenman sahası, maç sahası gibi

İsmet KARAOSMAN

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, maç oynanmayan ve antrenman yapılmayan sahaların zeminleri ise oldukça iyi duruma geldi.

Binatlı’nın antrenman sahası olarak kullandığı Erhan Şendur Sahasının zemini de bakıma alınırken, yapılan bakım sonrasında yemyeşil ve düzgün bir hale geldi.

Spor Dairesi sorumluları ve Binatlı kulübü görevlisinin düzenli bakımı yapılan ve sulanıp, biçimi yapılan zemin maç sahası zeminini andırıyor.

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