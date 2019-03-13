Binatlı’da Uçaner sesleri

Binatlı’da Softa Çayanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun istifası sonrasında kulüp başkanlığı için ise Çağdaş Uçaner’in ismi gündeme geldi

K-PET Süper Ligde sıkıntılı günler geçiren Binatlı’da Softa Çayanoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu ile teknik heyet, geçtiğimiz Pazar günü görevlerinden istifa etmişlerdi.

Gelecek hafta içerisinde olağan üstü genel kurulun gerçekleştirilmesi planlanan Binatlı’da kulüp başkanlığı için ise Çağdaş Uçaner’in ismi gündeme geldi. Sezon başında da ismi başkanlık için gündeme gelen Çağdaş Uçaner görevi kabul etmemişti. Çağdaş Uçaner’in şimdi ise başkanlık görevine sıcak baktığı, ailesi ile son bir görüşme daha gerçekleştirip, kararını açıklayacağı öğrenildi.