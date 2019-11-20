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Binatlı’da karabulutlar dolaşıyor

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Binatlı’da karabulutlar dolaşıyor

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Ligde zor günler geçiren Binatlı’da, takımın önemli isimlerinden Moses ve Mustafa Süzgen’in 4 sarı kart cezalısı olmalarından dolayı 11. haftada 23 Kasım Cumartesi günü  saat 14:30’da oynanacak olan Türk Ocağı maçında forma giyemeyecek olmalarında sonra eksiklere yenileri eklendi.İstanbul’da ameliyat olan Kemal Varan’ın sakatlığından sonra bu kez de takımın önemli hücumcularından Debola kolunu kırdı. Debola takımın antrenmanına da katılamadı. Alaaddin’in ise kasıklarında oluşan sorun devam ediyor.

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