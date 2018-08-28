Binatlı’da kaleci enflasyonu

Binatlı, birçok kulübün kaleci sıkıntısı yaşadığı bir dönemde, 4 başarılı kaleciyi kadrosunda bulunduruyor

K-PET Süper Lig ekibi Binatlı, birçok kulübün kaleci sıkıntısı yaşadığı bir dönemde, kadrosunda bulundurduğu kalecilerle dikkat çekiyor.

4 başarılı kaleciye sahip olan Binatlı’da teknik heyeti de sıkıntıya sokuyor. Adnan Yıldız, Kemal Molla, Salih Beyoğlu (Cordoba) ve Mustafa Doğukan Alşan, yeni sezon öncesinde sarı yeşillilerin kadrosundaki kaleciler oldular.

Yeniden takıma dönen Adnan Yıldız ve yeni transferler Kemal Molla, Salih Beyoğlu ve Doğukan Alşan, teknik direktör Gökmen Davutoğlu’nun gözüne girmek için antrenmanlarda oldukça sıkı çalışıyorlar.