Binatlı’da Camcıoğlu dönemine doğru

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig kulüplerinden Binatlı’da Softa Çayanoğlu’nun başkanlıktan istifası sonrasında başkanlık için ismi gündeme gelen Çağdaş Uçaner, ailesi ile yaptığı görüşme sonrasında aday olmama kararı aldı. 26 Mart’ta yapılacak olan olağan üstü genel kurul öncdesinde ise henüz başkan adayı çıkmazken, kulüp tüzüğü gereği, başkanlık görevini asbaşkan üstleniyor. Şu anda asbaşkanlık görevini sürdüren Hasan Camcıoğlu da aday çıkmaması durumunda kulübü başkansız bırakmayacağını, gönüllü olmasa da başkan adayı olacağını açıklarken, eski başkanlar Özel Tahsin ve Orsel Neşe’nin de kendisini destek olduğunu söyledi.