banner237
Aya’dan yine motor sesleri yükselecek
Aya’dan yine motor sesleri yükselecek
9 0
Plastik atıkların pençesindeki canlılar
Plastik atıkların pençesindeki canlılar
14 0
Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar” kitabı çıktı
Lefke Tarihi ve Kültürü Üzerine Araştırmalar” kitabı çıktı
37 0
Emirname için uzlaşı
Emirname için uzlaşı
27 0
"Kitap Olmadan Asla!"
20 0
2018'in Büyük Teknoloji Skandalları
2018'in Büyük Teknoloji Skandalları
16 0
Kuşlara yazık oluyor
Kuşlara yazık oluyor
112 0
GG hayata bağlandı
GG hayata bağlandı
73 0
banner82

Binatlı’da buruk mutluluk

banner27

Binatlı’da, Esentepe maçında kırmızı gören savunmanın önemli isimlerinden Yunus’un yanı sıra, savunmanın diğer önemli ismi Hüseyin Taşçı ile hücum hattının önemli ismi Emmanuel İsrael de cezalı duruma düştüler

banner210
Binatlı’da buruk mutluluk
banner215

K-PET Süper Lig’de, bire bir rakibi Esentepe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek, ateş hattında kendisini rahatlatan kritik bir galibiyet alan Binatlı’da 3 oyuncunun cezalı duruma düşmesi, buruk mutluluk yaşattı.

Binatlı’da, Esentepe maçında kırmızı gören savunmanın önemli isimlerinden Yunus’un yanı sıra, savunmanın diğer önemli ismi Hüseyin Taşçı ile hücum hattının önemli ismi Emmanuel İsrael de cezalı duruma düştüler.

Hüseyin Taşçı ile Emmanuel İsrael, Esentepe deplasmanında oynanan maçta gördükleri sarı kartlarla, 4 sarı kart cezalısı durumuna düşerlerken, 22 Aralık Cumartesi günü saat 14:00’te, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda birebir rakipleri Gençlik Gücü ile oynayacakları maçta forma giyemeyecekler.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.