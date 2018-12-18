Binatlı’da buruk mutluluk

Binatlı’da, Esentepe maçında kırmızı gören savunmanın önemli isimlerinden Yunus’un yanı sıra, savunmanın diğer önemli ismi Hüseyin Taşçı ile hücum hattının önemli ismi Emmanuel İsrael de cezalı duruma düştüler

K-PET Süper Lig’de, bire bir rakibi Esentepe’yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek, ateş hattında kendisini rahatlatan kritik bir galibiyet alan Binatlı’da 3 oyuncunun cezalı duruma düşmesi, buruk mutluluk yaşattı.

Binatlı’da, Esentepe maçında kırmızı gören savunmanın önemli isimlerinden Yunus’un yanı sıra, savunmanın diğer önemli ismi Hüseyin Taşçı ile hücum hattının önemli ismi Emmanuel İsrael de cezalı duruma düştüler.

Hüseyin Taşçı ile Emmanuel İsrael, Esentepe deplasmanında oynanan maçta gördükleri sarı kartlarla, 4 sarı kart cezalısı durumuna düşerlerken, 22 Aralık Cumartesi günü saat 14:00’te, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda birebir rakipleri Gençlik Gücü ile oynayacakları maçta forma giyemeyecekler.