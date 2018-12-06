Binatlı’da Barkın da sakatlandı

K-PET Süper Lig’de alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Binatlı’nın genç futbolcusu Barkın, 12. haftada oynayacakları Gençler Birliği maçında forma giyemeyecek.
Barkın, Binatlı’nın 3-1 kaybettiği Gönyeli maçında bileğine aldığı sert darbe sonrasında oyuna devam edemedi. Ayağında şişme meydana gelen Barkın’ın tedavisi devam ediyor.
Bu arada üst adale sakatlığı devam eden Mehmet Neşe, İstanbul’da yapılacak son kontrolünden sonra bu hafta forma giyebilir. Defansın tecrübeli ismi Ayhan ise oynayacak duruma geldi.