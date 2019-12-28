Binatlı zorlansa da turu geçti

Binatlı, bölge derbisinde Yalova'yı, zorlandığı maçta 3-2 mağlup ederek ikinci tura yükseldi

Niyazi ERGÜLEN

Nicosia Group Kıbrıs Kupasında K-PET Süper Lig ekibi Binatlı, K-PET Birinci Lig ekibi Yalova'yı, zorlandığı maçta deplasmanda 3-2 mağlup ederek ikinci tura yükseldi.

Kerem Eran'ın başarıyla yönettiği Tahsin Mertekçi Stadındaki maçın ilk devresini Yalova, Debola'nın 2 ve Serkan'ın golleriyle 3-1 önde tamamladı. Yalova'nın golünü penaltıdan Hakan attı.

İkinci devreye etkili başlayan Yalova, Gökhan Titiz ile 47'de skoru 2-3 yapmasına rağmen galibiyeti korumayı başaran Binatlı, turu geçen taraf oldu.