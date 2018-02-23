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Binatlı yıldızlarından olumlu haber bekliyor

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Binatlı’da 2 yıldız futbolcu Şenol ile kaptan Kemal Uçaner’in, Küçük Kaymaklı maçında oynayıp oynamayacakları, bugün yapılacak son kontrolden sonra belli olacak

Binatlı yıldızlarından olumlu haber bekliyor
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Salih ELİBOL

K-PET Süper Lig’de Üner Berkalp Stadı’nda son haftaların başarılı takımı Küçük Kaymaklı’yı konuk edecek olan Binatlı’da 2 yıldız futbolcunun durumları maç saatinde belli olacak.

Sakatlıkları bulunan Şenol ile kaptan Kemal Uçaner’i, yarın oynanacak olan Küçük Kaymaklı maçında oynatmak için yoğun tedavi uygulanırken, futbolcuların Osman Özpaşa’nın yöneteceği maçta oynayıp oynamayacakları, yarın yapılacak olan son kontrolden sonra belli olacak.

Defansın önemli ismi Erbay Bertiz ise 4 sarı kart cezalısı olması nedeniyle bu önemli maçta forma giyemeyecek.

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