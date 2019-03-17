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Binatlı'yı, Yeşilova da darbeledi

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Ligde kalma mücadelesi veren Binatlı, Merit Alsancak Yeşilova deplasmanında da kaybederken, yeşil beyazlıların gollerini Esin, Billy ve Makoun attı. Sayıner Seyitler yönetiminde ilk maçına çıkan Binatlı'nın tek golünü Jorge kaydetti.

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Binatlı'yı, Yeşilova da darbeledi
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Stad: Orhan Dural Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Engin Akkagün, Recep Yamuk

Yeşilova İrfan Mustafa Vakkas Mejdi Binya Yasin Hamis (Engin) Makoun Burak (Ulaş) Esin Sonay (Billy Mehmet) İlyas

Binatlı Salih Zihni Yunus (Ayhan) Muammer Burak (Mehmet) Sertaç Victory Jorge Barkın Mustafa

Goller: Dk.3 Esin, Dk.49 Yasin, Dk.90+4 Billy Mehmet (Yeşilova), Dk 40 Jorge (binatlı)

K-PET Süper Ligde Toygar Davulcu yönetiminde çıkışa geçen Merit Alsancak Yeşilova, ligde sıkıntılı bir dönem geçiren Binatlı engelini de geçerek ligde altıncı sıraya tırmandı. Binatlı ise direk düşme tehlikesini hissetmeye devam etti.

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanan karşılaşmada Merit Alsancak Yeşilova alt sıralardan kurtulmaya çalışan Binatlı karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Merit Alsancak Yeşilova konuk ettiği Binatlı’yı 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürürken, Binatlı aldığı mağlubiyetle alt sıralarda yara almaya devam etti. Merit Alsancak Yeşilova’ya galibiyeti getiren golleri Esin Sonay, Yasin Doğan ve Billy Mehmet kaydederken, Binatlı’da Jorge’nin golü puan için yeterli olmadı. Merit Alsancak Yeşilova aldığı galibiyetle puanını 37’ye yükseltirken, Binatlı

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