Binatlı'ya lider dayanmıyor

Ligin en fazla gol atan takımı Mağusa Türk Gücü ile son haftaların en az gol yiyen takımı Binatlı arasında oynanan maçta 2 gol çıkarken, taraflar 1’er goller 1’er puan aldılar. Geçtiğimiz hafta Türk Ocağı’nı liderlikten indiren Binatlı, bu kez de Mağusa Türk Gücü’nü liderlikten etti

Yer: Canbulat Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler,İsmail Egeli,Sabriye Atikoğlu

MTG: Yusuf ,Yasin ,Yusuf ,Mehmet Erol,Adil ,Mehmet Gürlü,Ünal ,Justice ,(Dk.55 Uğur) Dinopeter,Arif (Dk.86 Zokou) Peter Ebi

Binatlı: Yunus ,Alattin ,Mustafa ,Ayhan ,(Dk.54 Mehmetali), Habibi,Bayram ,Abdullah, Muammer ,Moses ,Serkan ,Debola (Dk.90+3 Mehmet Neşe)

Goller: Dk.55 Mehmet Gürlü (MTG) Dk.60 Moses (Binatlı) K-Pet Süper Ligin 12. haftasına lider giren Mağusa Türk Gücü, alt sıralatrdan uzaklaşma hedefindeki Binatlı’yı, Canbulat Stadı’nda konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda Mağusa Türk Gücü sahanın en iyilerinden Mehmet Gürlü ile 1-0 öne geçti. Kaleci Yunus'un kurtarışlarıyla ayakta tuttuğu Binatlı'da Moses golü sonrasında maç 1-1 berabere tamamlandı. Maçın hakemi Hüseyin Eyyüpler'e tepki gösteren, 3 topu direkten dönen Mağusa Türk Gücü yaşadığı 2 puan kaybı sonrasında, liderliği Cihangir’e kaptırdı. Binatlı ise geçtiğimiz aldığı galibiyetten sonra bu hafta da zorlu Mağusa deplasmanından aldığı 1 puanla 11 puana yükselirken, 12. sırada kaldı.

