Binatlı'ya kaymaklı galibiyet

Yer: Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Hakan Gök, Halil Erdem Canaloğlu
Binatlı :Yunus ,Ayhan ,Debola (Dk.90 Remzi) Mehmetali(Hasan Ağaç) Abdullah ,Mustafa ,Muammer ,Serkan (Cenkay) Habibi ,Alattin ,Moses
Kaymaklı :Salih ,Berkem ,Yusuf ,Talat ,Emre (Rifat) Osita ,Mehmet Öztürk ,Erdoğan (Muhammed) Okafor, Barkın ,Mehmet Göçben (Mehmet Koyuncu)
Goller: Dk.19 Serkan, Dk.43 Abdullah, Dk.45 ve 89 Debola, Dk.52 Moses, Dk.84 Cenkay (Binatlı) – Dk.66 ve 86 Okafor, Dk.68 Barkın (Kaymaklı)
K-PET Süper Ligin 15. haftasında Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmada Binatlı, Küçük Kaymaklı’yı 6-3 yendi.
Binatlı’ya galibiyeti getiren golleri Serkan Karaoğlan, Debola (2), Abdullah Umut, Moses ve Cenkay kaydetti. Küçük Kaymaklı’nın golleri ise Okafor (2) ve Barkın’dan geldi.
Debola'nın attığı goller ve asistleri ile yıldızlaştığı bu galibiyetin ardından Binatlı ilk devreyi 12. sırada tamamladı. Geçen hafta aldığı skor ile bu kez mağlup olan Küçük Kaymaklı 23 puanda kaldı.