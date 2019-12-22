Binatlı'ya kaymaklı galibiyet

Binatlı, Küçük Kaymaklı karşısında özellikle ilk devrede oldukça üstün oynadığı maçı 6-3 kazanarak devreyi galibiyetle tamamladı. Küçük Kaymaklı istikrarsız sonuçlarına bu maçta bir yenisini daha eklerken devreyi sekizinci sırada tamamladı

Yer: Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Hakan Gök, Halil Erdem Canaloğlu

Binatlı :Yunus ,Ayhan ,Debola (Dk.90 Remzi) Mehmetali(Hasan Ağaç) Abdullah ,Mustafa ,Muammer ,Serkan (Cenkay) Habibi ,Alattin ,Moses

Kaymaklı :Salih ,Berkem ,Yusuf ,Talat ,Emre (Rifat) Osita ,Mehmet Öztürk ,Erdoğan (Muhammed) Okafor, Barkın ,Mehmet Göçben (Mehmet Koyuncu)

Goller: Dk.19 Serkan, Dk.43 Abdullah, Dk.45 ve 89 Debola, Dk.52 Moses, Dk.84 Cenkay (Binatlı) – Dk.66 ve 86 Okafor, Dk.68 Barkın (Kaymaklı)

K-PET Süper Ligin 15. haftasında Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmada Binatlı, Küçük Kaymaklı’yı 6-3 yendi.

Binatlı’ya galibiyeti getiren golleri Serkan Karaoğlan, Debola (2), Abdullah Umut, Moses ve Cenkay kaydetti. Küçük Kaymaklı’nın golleri ise Okafor (2) ve Barkın’dan geldi.

Debola'nın attığı goller ve asistleri ile yıldızlaştığı bu galibiyetin ardından Binatlı ilk devreyi 12. sırada tamamladı. Geçen hafta aldığı skor ile bu kez mağlup olan Küçük Kaymaklı 23 puanda kaldı.