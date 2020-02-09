Binatlı üçlük attı

Binatlı, Hamitköy’ü Debola’nın attığı tek golle mağlup ederek, kritik bir galibiyet aldı. İkinci devrenin büyük bölümünü tek kale oynayan Hamitköy ise kapanan rakibi karşısında pozisyon bulmakta zorlanırken, Hasan’ın bir şutu direkten döndü

YER: Güzeyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu Yusuf Bakar, Setan Alkın

BİNATLI: Yunus, Berkem, Behnam, Alaettin, Bayram, Mustafa, Tuğrul(Ayhan dk. 82), Muammer, Debola, Mosses(Darbaz dk. 90+1), Cenkay(Serkan dk. 55)

HAMİTKÖY: Emre, Agit, Eray(Burak dk. 74), Hasan, İbrahim(Michael dk. 67), Mehmet(Taner dk. 84), Mert, Aboubacar, Camara, Daniel, Mustafa

Gol: Dk.9 Debola(Binatlı)

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren önemli maçta Binatlı, Hamitköy’ü mağlup ederek rakibi ile puan farkını 2’ye indirdi.

9. dakikada ev sahibi öne geçti. Gelişen Binatlı atağında Debola sol taraftan topla ceza alanına girdi. Rakibinin müdahalesine rağmen topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

25. dakikada gelişen atakta Binatlı’dan Tuğrul’un rakip ceza alanı içinden müsait pozisyondaki vuruşunda top kaleciden sekerken defans uzaklaştırdı.

34. dakikadaki Hamitköy atağında Eray’ın kale önüne yerden gönderdiği topu Camara yakın mesafeden vurdu. Ancak defans topu kornere atarak rakibine gol şansı tanımadı.

37. dakikada Binatlı’dan Muammer’in kullandığı kornerde Bayram kale önünden topu dışarı attı ve takımı adına mutlak bir golü kaçırmış oldu.

45+1. Dakikada ani gelişen Hamitköy atağında Alaettin rakibi Mustafa’yı ilk kez kaçırdı. Mustafa’nın pasında Hasan düzgün vurdu. Yan direkten dönen topu defans topu uzaklaştırdı.

72. dakikada Hamitköy’den Hasan topla süratli bir şekilde Binatlı ceza alanına girdi. Alaettin’in onu rahatsız etmesinden sonra vuruşu çok zayıf oldu ve top kalecide kaldı.

85. dakikada gelişen Binatlı atağında takımın gol yollarında ayakta kalan tek adamı olan Debola’nın vuruşunda kaleci Emre topu ayakları ile kornere attı.

90+3. Dakikadaki Binatlı atağında Serkan kalesini terk eden kaleci Emre’nin üzerinden aşırttığı top dışarı gidince Binatlı mutlak bir golden oldu. Maç bu skorla sona erdi.Binatlı puanını 18 yaparken Hamitköy 20 puanda kaldı.