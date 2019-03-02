Binatlı nefes aldı

Binatlı, Cihangir deplasmanından galibiyetle 7 maç aranın ardından 3 puanı hanesine yazdırarark play out hattında derin bir nefes aldı. Cihangir ise aldığı mağlubiyete rağmen ligdeki rahat konumunu korudu

Stad: Cihangir Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Olgun Canik, Özal Çağlayan

Cihangir: Tuğcan, Erol, Nurettin, Ertan, Mikail, Çağlar, Fırat, Ali, Yannick (Salih), Uche, Musa(Doğan)

Binatlı: Salih, Hüseyin, Muammer (Yunus), Sertaç, Burak, Victory, Sergio, Jorge, Hasan Nalbant (Abdullah), Zihni, Alattin (Mehmet)

Goller: Dk1 Musa Şanlıer, Dk 81 Salih (Cihangir), Dk.25 Hasan Nalbant, Dk.87 Zihni Temelci, Dk.90+2 Vinicius Jorge (Cihangir)

Cihangir Stadı’nda K-Pet Süper Ligin 20. hafta maçında Cihangir ile Binatlı karşı karşıya geldiler. Gol düellosu şeklinde geçen 5 golün atıldığı karşılaşmayı Binatlı deplasmanda 3-2 kazanarak ikinci devredeki ilk galibiyetini aldı.

Binatlı, zorlu Cihangir deplasmanında 2 kez geriye düşmesine rağmen rakibine Hasan, Zihni ve Jorge’nin golleriyle üstünlük sağlayarak hayati bir 3 puanı hanesine yazdırıp, 18 puana yükseldi. Cihangir ise Musa ve Salih ile 2 kez öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamayarak üst üste ikinci mağlubiyetini alıp33 puanda kaldı.

Binatlı 25’te Hasan, 87’de Zihni ve 90+2’de Jorge’nin golü ile maçı kazanırken, Cihangir’de Musa’nın 1 ve Salih Say’ın 81’deki golleri puan için yeterli olmadı.