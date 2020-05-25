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Binatlı maçlarla hazırlanacak

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Binatlı maçlarla hazırlanacak

İsmet KARAOSMAN

Bakanlar Kurulu tarafından antrenmanlara izin verilmesi sonrasında, K-PET Liglerinde mücadele eden takımlar son 8 maç için antrenmanlarını sürdürürlerken, Haziran ayının ilk günlerinde hazırlık maçlarına da başlayacaklar.

Batı bölgesi takımlarından Binatlı da maçların olası başlama tarihi olan 18 Haziran tarihine kadar 3 hazırlık maçı yapacak.

Binatlı, 5 Haziran’da Doğan Türk Birliği, 10 Haziran’da Yalova ve 13 Haziran’da ise Lefke ile hazırlık maçları oynayarak hazırlık sürecini tamamlayacak.

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