Binatlı kazanmaya alıştı

Binatlı, play out hattında yer alan takımlara karşı aldığı galibiyetlere Yalova galibiyetini de ekledi. 26. haftada karşılaşacağ lider Yenicami ile olan puan farkını da 6’ya indiren Binatlı, solan şampiyonluk iddiasını az da olsa yeşertti

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu-Mehmet Ekşici-Mehmet Tarım

BİNATLI:Yusuf-Reit-Taner-Ayhan-Erbay-Şenol(M.Neşe dk.83)-K.Uçaner(Burak dk. 69)-M.Erol(Çağdaş dk. 76)-Peter-Kehinde-E.John Bello

YALOVA: İrfan-Cemal(Ediz dk.85)-Mahmut-Çağan-Hasip-Uche-Selçuk(Haydar dk.71)-Buğra-Batshi(A.Karayel dk. 69)-Ali-Mithat)

GOLLER: Dk. Dk. 7 Taner, dk. 68 Peter, dk 71 Şenol(BİNATLI)

K-Pet Süper Lig'de25. hafta mücadelesinde zirve yarışı veren Binatlı, alt sıralardan kurtulmak isteyen Yalova'yı sahasında ağırladı. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı'nda oynanan mücadele 3-0 ev sahibi Binatlı'nın üstünlüğünde sonuçlandı.

Binatlı'ya galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Taner Bingöllü, 68. dakikada Peter ve 71. dakikada Bello kaydetti. 7. dakikada Binatlı’dan Kehinde’nin kullandığı kornerde Taner ön direkte kafa ile topu ağlara yollayarak Binatlı’yı 1-0 öne geçirdi.

20. dakikadaki Yalova atağında Uche’nin uzak mesafeden sert şutunda kaleci Yusuf sakatlanma pahasına topu üstten dışarı atarak mutlak bir golü önlemi oldu.

33. dakikada Yalova’dan Buğra’nın kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topa Ali dönrek vurdu, ağlara gitmekte olan topu Ayhan uzaklaştırmak istedi, bu kez Batshi vurdu kaleci Yusuf bir kez daha mükemmel uzandı ve topu tokatlayarak kornere attı.

45+1’nci dakikada Buğra’nın kullandığı serbest vuruşta Mithat’ın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı gitti.

47. dakikada gelien Binatlı atağında ceza alanı içinde Çağan’ın topu ellediği gerekçesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. Yalova futbolcuları bu karara uzun süre itiraz etseler de karar değimedi. E.ohn Bello’nun kullandığı penaltı atışında kaleci İrfan kurtardı.

51. dakikada Yalova’dan Uche’nin şutunda topu tamamlamak isteyen Ali oldu. Ancak yakın mesafeden istediği gibi vuramayınca defans topu uzaklaştırdı.

59. dakikada Yalova’dan Buğra’nın kullandığı kornerde Mithat’ın kafa vuruşunda top ağlara gitmek üzereyken Reşit kafa ile vurdu üst direğe de vuran top oyun alanına döndü Ayhan uzaklaştırdı.

68. dakikada Binatlı’dan peter-E.John Bello verkaçında Peter kaleci ile karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vurula topu ağlara yollayınca Binatlı skoru 2-0 yaptı.

71. dakikadaki Burak’ın kullandığı kornerde defansın uzaklatıramadığı topu Şenol ağlara gönderdi ve skoru da Binatlı adına 3-0 oldu.

85. dakikada gelişen Binatlı atağında Burak’ın pasında topa çok sert vuran M.Neşe’nin şutunda kaleci İrfan mükemmel bir hareketle topu kornere attı.

87. dakikada Yalova’dan Uche’nin sert utunda kaleci Yusuf ancak iki hamlede topa sahip olabildi.

Maç da 3-0’lıkskorla sona erdi. Bu galibiyetle Binatlı puanını 46'ya yükseltirken, Yalova 22 puanda kaldı.