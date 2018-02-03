Binatlı, Karadağ’ı Bello ile aştı

Binatlı çekinerek gittiği Lefke deplasmanında rakibini golcüsü Evor John Bello’nun golüyle mağlup edip, maç fazlasıyla lider Yenicami ile puanlarını eşitledi. Lefke ise özellikle Burak’ın oyundan çıkmasından rakibinin üzerine gelmesine engel olamayarak ikinci devredeki ilk mağlubiyetini aldı

Stad: Lefke 16 Ağustos Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Emine Yarkın, Cemal Sakallı

Lefke: Mehmet Özeralp, Çağrı, Aykut, Yakup, Rahmi, Burak (Kaan), Semih, Yılmaz, Allen, Candy, Victor (Kasım)

Binatlı: Yusuf, Reşit (Abdullah), Taner, Erbay, Peter, Kenny, Kemal (Erencan), John Bello, Mehmet Neşe (Çağdaş), Mehmet Erol, Şenol

Gol: 86.Dk John Bello (Binatlı)

K-Pet Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Binatlı, 17. haftasında Batı derbisinde Lefke deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Lefke 16 Ağustos Stadı'nda oynanan zorlu mücadelede Binatlı'ya galibiyeti getiren tek golü 86. dakikada golcü oyuncusu Bello kaydetti. Mücadelede uzun süre bozulmayan eşitliği 86.dakikada fırsatçılığını konuşturarak bozan Bello, Lefke’nin sıkı savunmasını aşan isim oldu ve Binatlı’nın zirve yarışında tutunmasını sağladı. Lefke camiası bu gole kaleci Mehmet'e faul yapıldığı gerekçesiyle uzun bir süre itiraz etti.

Genelde düşük tempoda oynanan maçtan aldığı bu galibiyetle Binatlı puanını 33'e yükseltirken, ikinciliğe yerleşti. Lefke ise 20 puanda kaldı.