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Binatlı kaçtı, Yalova yakaladı

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Binatlı, Tuğrul ve Sertaç ile 2-0 öne geçtiği maçta, Yalova’dan Mehmet Kum ve Hakan Demir’in gollerine engel olamayarak beraberliğe razı oldu

Binatlı kaçtı, Yalova yakaladı

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Takımlar da kalan 8 maçın başlama tarihi olan 18 Haziran’a kadar planladıkları hazırlık maçlarına devam ederlerken, dün K-PET Süper Lig ekibi Binatlı ile K-PET Birinci Lig ekibi Yalova, Üner Berkalp Stadında karşılaştılar.

Mustafa Torun,Nurhan Kutlugül,Mustafa Atikoğlu hakem üçlüsünün başarıyla yönettiği maç 2 – 2 berabere bitti.

Binatlı’nın gollerini Tuğrul ve Sertaç atarken, Yalova’nın golleri Mehmet Kum ve Hakan Demir’den geldi.Böylelikle 2-0 öne geçen Binatlı son bölümde kalesinde gördüğü gollerle 2-2’lik beraberliğe razı oldu.

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