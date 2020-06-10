Binatlı kaçtı, Yalova yakaladı

Binatlı, Tuğrul ve Sertaç ile 2-0 öne geçtiği maçta, Yalova’dan Mehmet Kum ve Hakan Demir’in gollerine engel olamayarak beraberliğe razı oldu

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Takımlar da kalan 8 maçın başlama tarihi olan 18 Haziran’a kadar planladıkları hazırlık maçlarına devam ederlerken, dün K-PET Süper Lig ekibi Binatlı ile K-PET Birinci Lig ekibi Yalova, Üner Berkalp Stadında karşılaştılar.

Mustafa Torun,Nurhan Kutlugül,Mustafa Atikoğlu hakem üçlüsünün başarıyla yönettiği maç 2 – 2 berabere bitti.

Binatlı’nın gollerini Tuğrul ve Sertaç atarken, Yalova’nın golleri Mehmet Kum ve Hakan Demir’den geldi.Böylelikle 2-0 öne geçen Binatlı son bölümde kalesinde gördüğü gollerle 2-2’lik beraberliğe razı oldu.