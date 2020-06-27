Binatlı kaçtı, Düzkaya yakaladı

Binatlı, Düzkaya deplasmanında ilk devrede 2 farklı öne geçmesine rağmen galibiyete koruyamayarak 1 puana razı oldu. Beraberliği yakalayan Düzkaya’da Keita’nın penaltı vuruşunu kaleci Yunus çıkardı. Düzkaya’da Keita, Binatlı’dan Serkan kırmızı kart gördü. Her 2 takım da net pozisyonları değerlendiremeyerek ikişer önemli puan kaybettiler

STAT: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı HAKEMLER: Mehmet Sezener, Halil Erdem Canaloğlu, Burak Mandıralı DÜZKAYA: Ali Karal, Okan, Talat Dağer, Hasan (Dk.89 Mehmet), Salih (Dk.55 Uğur)Drıssa Keıta, Önder Zeyin(Dk.86 Batuhan)Kaho Yannıck, Bınya, Yunus, Erhan (Dk.55 Bekir) BİNATLI: Yunus, Tuğrul (Dk.46 Abdullah)Debola, Berkem (Dk.64 Serkan)Mehmet Neşe(Dk.83 Cenkay)Mustafa Süzgen, Muammer, Habıbı, Alattin Yavuz, Darbaz, Moses (Dk.72 Mehmet Ali) GOLLER: Dk.45 Yannick, Dk.71 Talat (Düzkaya) - Dk.7 Mehmet Neşe, Dk.44 Moses (Binatlı) KIRMIZI KART: Dk.82 Drissa Keita (Düzkaya), Serkan Kocaoğlan (Binatlı) İsmet KARAOSMAN K-Pet Süper Lig’in 24.haftasında ligde kalma mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde düşme hattındaki Düzkaya ile play out hattındaki Binatlı karşılaştı. Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan maçta kazanan çıkmazken ve maç 2-2 eşitlikle noktalandı. Maçta Binatlı Mehmet Neşe, ve Moses ile 2-0 öne geçerken, Düzkaya Talat ve Yannick’in golleriyle rakibini yakaladı. Maçın 74'üncü dakikasında Düzkaya,Keita ile penaltı vuruşundan yararlanamazken, penaltıyı kaleci Yunus kurtardı. Alınan beraberliğin ardından Düzkaya 18, Binatlı da 26 puana yükselerek tehlikeli bölgede kaldılar.