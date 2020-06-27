banner411
banner69
Yeşilova’nın zirve tırmanışı
Yeşilova’nın zirve tırmanışı
29 0
Hamitköy’den efsane galibiyet
Hamitköy’den efsane galibiyet
232 0
 
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
114 yaşındaki hasta corona virüsü yendi!
22 0
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
Dikkatsizliği pahallıya mal oldu
448 0
Park halinde ansızın alev aldı
Park halinde ansızın alev aldı
84 0
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
86 0
Avantaj Doğan pençesinde
Avantaj Doğan pençesinde
106 0
banner460

Binatlı kaçtı, Düzkaya yakaladı

banner27

Binatlı, Düzkaya deplasmanında ilk devrede 2 farklı öne geçmesine rağmen galibiyete koruyamayarak 1 puana razı oldu. Beraberliği yakalayan Düzkaya’da Keita’nın penaltı vuruşunu kaleci Yunus çıkardı. Düzkaya’da Keita, Binatlı’dan Serkan kırmızı kart gördü. Her 2 takım da net pozisyonları değerlendiremeyerek ikişer önemli puan kaybettiler

Binatlı kaçtı, Düzkaya yakaladı

STAT: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener, Halil Erdem Canaloğlu, Burak Mandıralı

DÜZKAYA: Ali Karal, Okan, Talat Dağer, Hasan (Dk.89 Mehmet), Salih (Dk.55 Uğur)Drıssa Keıta, Önder Zeyin(Dk.86 Batuhan)Kaho Yannıck, Bınya, Yunus, Erhan (Dk.55 Bekir)

BİNATLI: Yunus, Tuğrul (Dk.46 Abdullah)Debola, Berkem (Dk.64 Serkan)Mehmet Neşe(Dk.83 Cenkay)Mustafa Süzgen, Muammer, Habıbı, Alattin Yavuz, Darbaz, Moses (Dk.72 Mehmet Ali)

GOLLER: Dk.45 Yannick, Dk.71 Talat (Düzkaya) - Dk.7 Mehmet Neşe, Dk.44 Moses (Binatlı)

KIRMIZI KART: Dk.82 Drissa Keita (Düzkaya), Serkan Kocaoğlan (Binatlı)

İsmet KARAOSMAN

K-Pet Süper Lig’in 24.haftasında ligde kalma mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde düşme hattındaki Düzkaya ile play out hattındaki Binatlı karşılaştı.

Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan maçta kazanan çıkmazken ve maç 2-2 eşitlikle noktalandı. Maçta Binatlı Mehmet Neşe, ve Moses ile 2-0 öne geçerken, Düzkaya Talat ve Yannick’in golleriyle rakibini yakaladı. Maçın 74'üncü dakikasında Düzkaya,Keita ile penaltı vuruşundan yararlanamazken, penaltıyı kaleci Yunus kurtardı. Alınan beraberliğin ardından Düzkaya 18, Binatlı da 26 puana yükselerek tehlikeli bölgede kaldılar. 

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.