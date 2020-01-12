Binatlı ile GG yenişemedi

Erhan Şendur Antrenman Sahasında oynanan ve Evren Karademir, Yusuf Bakar ile Muftah Bayraktar hakem üçlüsünün yönettiği maç 2-2 berabere tamalandı

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Ligde takımlar ikinci devre hazırlıklarını aralıksız sürdürürlerken, hazırlık maçları ile de güçlerini sınıyorlar.

Binatlı ile Gençlik Gücü de dün hazırlık maçı yapan takımlar arasında yer alırlarken, maç sonunda yenişemediler. Binatlı Erhan Şendur Antrenman Sahasında oynanan ve Evren Karademir, Yusuf Bakar ile Muftah Bayraktar hakem üçlüsünün yönettiği maç 2-2 berabere tamamlandı.

Binatlı’nın gollerini denenmeye alınan 23 yaşındaki Kırgız golcü Gamiz, Gençlik Gücü’nün gollerini ise denenmeye alınan 24 yaşındaki Nijeryalı Philip kaydetti.