banner255
banner69
Cihangir, Antalya’da berabere kaldı
Cihangir, Antalya’da berabere kaldı
18 0
Hyundai uçmaya başlayacak
Hyundai uçmaya başlayacak
23 0
 
29 0
Ne lastik kaldı, ne jant
Ne lastik kaldı, ne jant
78 0
Dr. Küçük Anı Parası yoğun ilgi görüyor
Dr. Küçük Anı Parası yoğun ilgi görüyor
146 0
Hamitköy'ün saha isyanı
Hamitköy'ün saha isyanı
180 0
GG, Joseph’i istiyor
GG, Joseph’i istiyor
141 0
banner374

Binatlı ile GG yenişemedi

banner27

Erhan Şendur Antrenman Sahasında oynanan ve Evren Karademir, Yusuf Bakar ile Muftah Bayraktar hakem üçlüsünün yönettiği maç 2-2 berabere tamalandı

Binatlı ile GG yenişemedi

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Ligde takımlar ikinci devre hazırlıklarını aralıksız sürdürürlerken, hazırlık maçları ile de güçlerini sınıyorlar.

Binatlı ile Gençlik Gücü de dün hazırlık maçı yapan takımlar arasında yer alırlarken, maç sonunda yenişemediler. Binatlı Erhan Şendur Antrenman Sahasında oynanan ve Evren Karademir, Yusuf Bakar ile Muftah Bayraktar hakem üçlüsünün yönettiği maç 2-2 berabere tamamlandı.

Binatlı’nın gollerini denenmeye alınan 23 yaşındaki Kırgız golcü Gamiz, Gençlik Gücü’nün gollerini ise denenmeye alınan 24 yaşındaki Nijeryalı Philip kaydetti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.