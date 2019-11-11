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Binatlı hayatta, Düzkaya komada

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Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 2 takımın maçında Binatlı, Düzkaya engelini rahat geçerek ligde nefes alırken, üst sıralardaki rakiplerinden kopmadı. Maçı kaybeden Düzkaya, düşme hattında kalırken, düşüşünü de sürdürürken, galibiyet hasreti 7 maça çıktı

Binatlı hayatta, Düzkaya komada
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Stad: Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Yusuf Bakar, Emre Çevikdal

Binatlı Yunus ,Debola ,Berkem ,Mehmet Neşe (Abdullah) Mehmet Ali (Hasan) Bayram ,Mustafa ,Muammer , Habibi (Ayhan) Alattin ,Moses

Düzkaya Ali , Binya ,Berke ,Hasan ,Ahmet Can, Salih (Erhan) Serkan (Mustafa Akış) Şahin , Kone ,Yunus ,Ahmet Karal

Goller: Dk.26 Mehmet Neşe, Dk.45 Bayram Özgün, Dk.61 Debola (Binatlı) – Dk.77 Ismael Kone (Düzkaya)

İsmet KARAOSMAN

K-Pet Süper Lig’in 9. haftasında Binatlı ile Düzkaya, Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda karşı karşıya geldiler.

Maçın hakemlerinin iyi bir yönetim sergilediği karşılaşmayı 3-1 kazanan Binatlı, üç haftalık aradan sonra haftayı galibiyet alırken, Binatlı’ya galibiyeti getiren golleri Mehmet Neşe, Bayram ve Debola’dan geldi. Binatlı'da Debola'nın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Ali Karal çeldi.

Düzkaya’nın golünü Ismael Kone kaydetti. Bu skorun ardından Binatlı puanını 7 yaparken nefes aldı. 4 puanı olan Düzkaya düşme hattında kaldı.

(foto: Niyazi ERGÜLEN)

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