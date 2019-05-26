Binatlı hancı, Esentepe yolcu

Binatlı, Play-Out finalinde Esentepe'yi Muammer'in golüyle mağlup ederek K-Pet Süper Ligde kalmayı başardı. Esentepe ise Gençler Birliği ve Girne Halk Evi’nin ardından K-Pet Birinci Lige düşen üçüncü takım oldu

Binatlı: Salih, Zihni, Alaettin, Muammer, Barkın, Hüseyin, Abdullah, Yunus, Victory (Mehmet Neşe dk. 68), Vinicius(Burak dk. 90), Sergio(Mustafa dk. 81)

Esentepe: Ali, Efosa, Mahmut, Vurkan(Mustafa dk. 73), Şahin, Uğurcan, Yakup, Kağan (Muhammed dk. 65), Junior, Hasan, Hüseyin(Şükrü dk. 46)

GOL: Dk.20 Muammer(Binatlı)

Kırmızı kart: Dk. 74 Hasan(Esentepe)

K-Pet Süper Ligde Play-Out finalinde karşı karşıya gelen Binatlı ile Esentepe arasındaki maç 1-0 Binatlı üstünlüğünde sona erdi. Bu sonuçla Esentepe, Gençler Birliği ve Girne Halk Evi’nin ardından K-Pet Birinci Lige düşen son takım oldu.

10. dakikada gelişen Binatlı atağında Victory’nin soldan ortasında topla buluşan Sergio’nun şutunda top kalecinin kontrolünde direğin yanından dışarı gitti.

20. dakikadaki Binatlı atağında Vinicus’un ceza alanı içinden sert şutunda kaleciden dönen topu Muammer ağlara yollayarak Binatlı’yı 1-0 öne geçirdi.

40. dakikada Esentepe’den Junior’a yapılan faul sonrası ayni futbolcunun kullandığı atışta top yan ağlarda kaldı.

47. dakikadaki Esentepe atağında Eloza topla rakip ceza alanına girdi. Biraz da yavaş hareket edince rakip defansında müdahalesi ile istediği gibi vuramadı ve topu dışarı attı.

54. dakikada Binatlı’danSergio’nun kale çizgisine kadar inip geriye çıkardığı topu defans uzaklaştıramadı. Topa son vuran Victory oldu ancak kaleci Ali ayakları ile topu uzaklaştırdı.

55. dakikada Binatlı takımından Vinicius’un sert şutunda top önce üst direğe sonra yere vurarak kalecinin kucağında kaldı.

63. dakikadaki Esentepe atağında Eloza’nın pasında Junior topa çok sert vurdu. Ancak kaleci Salih mükemmel uzandı ve topu kornere attı.

74. dakikada rakibine sert bir harekette bulunan Esentepe’den Hasan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

81. dakikada Binatlı’dan Mehmet Neşe rakip yarı alanın ortasından aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen topu kalecinin kucağına atarak mutlak bir golü kaçırmış oldu. Maç 1-0 sona ererken, Binatlı, K-PET Süper Ligde kaldı. Esentepe ise bir sezon aradan sonra yeniden Birinci Lige dönmüş oldu.