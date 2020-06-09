Binatlı, Doğan’ı yine devirdi

Binatlı lig maçında da mağlup ettiği Doğan Türk Birliği’ni, hazırlık maçında da mağlup etmeyi başardı

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Takımlar da kalan 8 maçın başlama tarihi olan 18 Haziran’a kadar planladıkları hazırlık maçlarına devam ederlerken, dün K-PET Süper Lig ekipleri Binatlı ile Doğan Türk Birliği, Üner Berkalp Stadında karşılaştılar.

İsfendiyar Açıksöz,Mert Bağrıkara ve Yusuf Bakar hakem üçlüsünün yönettiği maçı Binatlı, ikinci devrede bulduğu gollerle 2-1kazandı. Maçın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci devrede daha üstün oynayan Binatlı’nın gollerini Debola ile Cenkay atarken, Doğan Türk Birliği’nin tek golü ise Billy’den geldi.Binatlı rakibini lig maçında da mağlup etmişti.