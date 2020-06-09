banner411
banner69
Floyd, altın tabutla gömülüyor
Floyd, altın tabutla gömülüyor
86 0
22 0
 
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
O Kıbrıs Türkü'nün “ilk first lady”siydi
452 2
31 0
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
Wolfsburg, Werder Bremen'i ateşe attı
24 0
"Bu zor günler tedbir, anlayış ve dayanışma ile aşılacak"
19 0
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
Bayern Münih adım adım şampiyonluğa ilerliyor
31 0
banner460

Binatlı, Doğan’ı yine devirdi

banner27

Binatlı lig maçında da mağlup ettiği Doğan Türk Birliği’ni, hazırlık maçında da mağlup etmeyi başardı

Binatlı, Doğan’ı yine devirdi

İsmet KARAOSMAN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun (KTFF), Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içerisinde yaptığı Covid-19 testleri tamamlanıp tüm testler negatif çıktıktan sonra, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu hazırlık maçlarına izin vermişti.

Takımlar da kalan 8 maçın başlama tarihi olan 18 Haziran’a kadar planladıkları hazırlık maçlarına devam ederlerken, dün K-PET Süper Lig ekipleri Binatlı ile Doğan Türk Birliği, Üner Berkalp Stadında karşılaştılar.

İsfendiyar Açıksöz,Mert Bağrıkara ve Yusuf Bakar hakem üçlüsünün yönettiği maçı Binatlı, ikinci devrede bulduğu gollerle 2-1kazandı. Maçın ilk devresi 0-0 berabere tamamlandı.

İkinci devrede daha üstün oynayan Binatlı’nın gollerini Debola ile Cenkay atarken, Doğan Türk Birliği’nin tek golü ise Billy’den geldi.Binatlı rakibini lig maçında da mağlup etmişti.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.