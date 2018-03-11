Binatlı da Topaloğlu da havlu attı

Binatlı, lig sonuncusu Ozanköy’e eski İsrael Abia’nın golleriyle mağlup olurken şampiyonluk yarışında havlu attı. Alınan mağlupbiyet sonrasında Binatlı teknik direktörü Hasan Topaloğlu yönetime istifasını sunarken, yönetim kesin kararını ilerleyen günlerde verecek. İkinci devredeki ilk galibiyetini alan Ozanköy ise çıkmayan candan ümit kesilmez misali mücadelesini sürdürdü

YER: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı.

HAKEMLER: Hakan Muhtaroğlu-Özal Çağlayan-Engin Alacagün

BİNATLI: Yusuf-Erbay-Burak(Erencan dk.58)-K.Uçaner-Reşit-Taner(M.Neşe dk.46)-Peter-M.Erol-Çağdaş(Mustafa dk.68)-K. Yıldırım

OZANKÖY: M.Emin-Hasan-Saydam-Zihni-Lewis-Ahmet(Murat dk.87)-Serhan-Alpay(Mustafa dk.78)-Garus-Abia-Bekir

GOLLER: Dk. 33 ve 70 Abia(OZANKÖY)

K-Pet Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde zirve mücadelesi vermek isteyen Binatlı ile ligde kalması mucizelere bağlı olan Ozanköy karşı karşıya geldi. Üner Berkalp Stadı'nda oynanan mücadele konuk Doğan Türk Birliği'nin 1-0 üstünlüğünde sona erdi. Doğan Türk Birliği'ne galibiyeti getiren golü 70. dakikada penaltıdan Okafor kaydetti.

9. dakikada Binatlı’dan K.Uçaner son çizgiye kadar indikten sonra geriye çıkardığı topa Şenol vurmakta geç kalınca defans topu uzaklaştırdı.

15. dakikadaki Binatlı atağında Çağda’ın kullandığı kornerde defansın arkasında topla bulunan Taner’in ortasında Şenol altı pastan kafa ile topu dışarı attı.

20. dakikada Ozanköy’den Serhan’ın kullandığı kornerde Binatlı kale önünde oluşan karambol sonrasında top Abia’nın önünde kaldı. Abia çok yakın mesafeden topa istediği gibi vuramadı ve topu auta gönderdi.

40. dakikada Binatlı’dan Şenol’un düşürülmesi ile Binatlı rakip ceza alanı dışında serbest vuru kazandı. Burak’ın utunda top üstten az farkla dışarı çıktı.

49. dakikada Binatlı’dan K.Uçaner’in havalandırdığı topa Zihni müdahale edemedi ve top Peter’in önünde kaldı. Peter’in önünde ise sadece kale ve kaleci vardı. Ancak Peter o kadar kötü vurdu ki top farklı şekilde üstten dışarı gitti.

72. dakikadaki Binatlı’dan K.Uçaner bir kez daha rakip ceza alanı içinde Peter’i topla buluşturdu. Peter rakibinden kurtulduktan sonra yaptığı vuruşta topu yine dışarı atarak takımı adına bir gol daha harcamış oldu.

79. dakikada beklenen gol rakip Ozanköy takımından geldi. Gelişen atakta Binatlı defansının uzaklaştıramadığı top ceza alanı dışındaki Abia’ya geldi. Abia’nın şutunda top Erbay’a da çarparak kaleciyi yanılttı ve ağlara gitti. Bu golle Ozanköy deplasmanda 1-0 öne geçti.

90+2’nci dakikada ani gelişen atakta Abia sol taraftan rakip ceza alanına girdikten sonra kalecinin kapattığı köşeden topu ağlara yollayarak Ozanköy’ü deplasmanda 2-0 öne geçirdi ve uzun haftalar sonra galibiyetle tanıştı.